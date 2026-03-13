Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 marzo 2026, gli Scorpione sono accompagnati dall'arcano maggiore della Morte. Sebbene il suo nome possa incutere timore, la carta della Morte simboleggia primariamente il cambiamento, la fine di un ciclo e la rigenerazione. Nei tarocchi, la Morte non rappresenta una fine letterale, bensì la necessità di abbandonare ciò che è ormai superato per fare spazio al nuovo. Questo arcano invita a lasciar andare consapevolmente vecchie abitudini, convinzioni logore e relazioni che non servono più alla crescita personale.

La falce della Morte recide ciò che trattiene, preparando il terreno per la rinascita, in un ciclo ininterrotto di trasformazione.

Per gli Scorpione, la presenza della Morte nell'oroscopo dei tarocchi di oggi richiama il senso profondo del proprio segno, notoriamente legato ai moti nascosti, al mistero e al continuo rigenerarsi. Gli Scorpione vivono spesso in equilibrio tra ciò che deve finire e ciò che attende di sbocciare. Oggi l'arcano maggiore della Morte suggerisce che un cambiamento significativo, interno o esterno, si presenta come occasione di crescita spirituale ed evoluzione personale. È il momento di permettere alla propria natura intensa di purificarsi da ciò che ostacola il cammino, accettando con coraggio e lucidità la fine di un ciclo che prepara un terreno più fertile e adatto alle nuove passioni.

Parallelismi con altre culture

Nel panorama culturale globale, il simbolismo della Morte come portatrice di trasformazioni è centrale in molte tradizioni. Nel mito azteco, la dea Mictecacíhuatl presiede al regno dei morti, non come una forza maligna, ma come guardiana dei cicli della vita. Nei rituali di Día de los Muertos, la morte è celebrata come parte integrante dell’esistenza, ricollegando i vivi agli antenati. Analogamente, nella cultura tibetana, il Bardo Thodol – noto come Libro tibetano dei morti – affronta il tema della transizione e della rinascita spirituale, invitando a vedere la morte come passaggio verso nuove forme di consapevolezza. Anche la mitologia egizia attribuiva a Osiride la funzione di signore dei cicli vitali: la sua uccisione e resurrezione simboleggiano un rinnovamento continuo, assai affine allo spirito indomito degli Scorpione.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete il cambiamento senza timore

L'oroscopo dei tarocchi di oggi vi suggerisce di non resistere alle trasformazioni che si presentano. Anche se alcune chiusure possono creare incertezza, esse costituiscono il preludio di nuove opportunità e di un arricchimento personale. Considerate di dedicare un momento alla riflessione su ciò che merita davvero di essere preservato e su quali legami o dinamiche è ormai utile lasciar andare. La carta della Morte invita a compiere una sorta di "pulizia" emotiva o materiale, affinché il nuovo possa germogliare più saldo. Coltivate la fiducia nei processi di rinnovamento, ricordando che ogni fase conclusa apre la porta a esperienze più profonde e autentiche. Questo è il vero senso dell'oroscopo di oggi per gli Scorpione: rinascere dalle proprie ceneri, proprio come simboleggiato dall’arcano maggiore che vi accompagna.