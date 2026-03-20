Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 marzo 2026, la presenza del Matto si svela come archetipica spinta verso la libertà, la scoperta e il rinnovamento. Il Matto, primo arcano maggiore e numero zero dei tarocchi, non indica mancanza ma piuttosto potenziale assoluto e puro. Porta con sé la lezione dell’apertura ai venti del possibile, invitando ogni segno a liberarsi dai vincoli del passato per abbracciare la complessità dell’attimo presente. Il suo bastone e la sacca, leggeri sulle spalle, sono immagini di una leggerezza esistenziale, ma anche di fiducia nella strada che si apre sotto i piedi.

Una carta che promette nuove avventure a chi sa concedere fiducia e mantenere uno sguardo fresco sul mondo.

L’Acquario, segno di aria e innovazione, trova nel Matto uno specchio ideale per la propria indole. L’oroscopo odierno suggerisce che la vulnerabilità insita nel Matto diventa, per l’Acquario, opportunità per esplorare territori inesplorati sia esteriormente sia nella sfera delle idee. La giornata potrebbe presentare occasioni inusuali, incontri stimolanti, oppure il nascere di visioni che rompono i consueti schemi di pensiero. Nel lasciarsi guidare dall’intuito, gli Acquario potranno cogliere con naturalezza le energie di questa carta, coltivando l’arte di spingersi oltre il sicuro senza smarrire la propria autenticità.

Il Matto insegna che non sempre vi è bisogno di un piano: talvolta la creatività si nutre dell’incertezza e della disponibilità a sbagliare.

Parallelismi con altre culture

La figura del Matto nei tarocchi richiama numerose tradizioni internazionali dedicate al tema del viaggio iniziatico e della saggezza imprevedibile. Nell’India antica, il dio Shiva è spesso rappresentato come danzatore mistico, capace di distruggere schemi passati per generare nuovi mondi: la sua danza cosmica incarna la potenza di un inizio radicale. Nella cultura africana yoruba, il cammino dell’iniziato Ifá è segnato da uno spirito simile al Matto, dove il coraggio dell’esplorazione diventa conoscenza. In Giappone, la figura del ronin, il samurai senza padrone, propone una solitudine scelta, volta al rinnovamento personale fuori dalle convenzioni.

Questi archetipi sottolineano che ciò che appare casuale o folle all’inizio è spesso origine di profonde trasformazioni e ispirazione collettiva.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: accogliete l’ignoto con fiducia

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Acquario di lasciarsi trasportare oggi dallo spirito pionieristico del Matto. Un consiglio che trova forza nel permettere a nuove idee e possibilità di trovare spazio senza ansie di risultato o giudizio. Dedicate tempo al gioco, all’invenzione, a progetti insoliti che portino leggerezza. Cercate l’intuizione senza aver paura di apparire differenti o bizzarri: la vostra unicità sarà la miglior bussola verso opportunità poco visibili agli occhi di chi si attiene sempre allo stesso sentiero.

Il Matto insegna il valore del primo passo, ricordando che, spesso, solo chi si concede il lusso dell’incertezza può scoprire territori ancora vergini e dare nuova forma alla propria realtà quotidiana.