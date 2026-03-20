Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 marzo 2026, la Giustizia si presenta come l'arcano maestro per le Bilancia, richiamando con la sua immagine il principio di equilibrio e rettitudine. La Giustizia raffigura una figura seduta con la spada nella mano destra e una bilancia nella sinistra, simbolo universale di equità e verità. Nella tradizione dei tarocchi, questa carta indica una giornata in cui le azioni vengono valutate con giustizia, guidando verso risultati che riflettono le scelte passate ed offrendo la possibilità di portare luce laddove regnano incertezze e ombre interiori.

Per le Bilancia, il richiamo della Giustizia incarna alla perfezione il sentiero verso l’armonia, elemento centrale nell’animo di chi è nato sotto questo segno. L’oroscopo in questo giorno rivela quanto sia importante agire con integrità, senza lasciarsi guidare solo dall’estetica delle cose ma cercando il significato profondo di ogni relazione e situazione. Le Bilancia percepiranno con maggiore acutezza la necessità di raddrizzare squilibri, affrontare con trasparenza eventuali questioni lasciate in sospeso e sostenere con fermezza le proprie convinzioni, facilitando così dialoghi sinceri e stabili.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura dell’antico Egitto, la dea Maat era la personificazione della verità e dell’ordine cosmico: il cuore dei defunti veniva infatti pesato su una bilancia contro la piuma di Maat per stabilire la purezza dell’anima.

Un potente parallelo con la Giustizia dei tarocchi, che porta le Bilancia a riflettere su quanto sia nobile aspirare all’equilibrio non soltanto nella vita privata ma anche come valore collettivo. In India, la dea Durga con la sua moltitudine di braccia protegge e ripristina il dharma, la legge morale universale. Nel sistema giuridico della Cina imperiale, la figura dell’ufficiale giudiziale era centrale per garantire equità nei rapporti civili, e in epoca greca la dea Dike, figlia di Zeus, veniva invocata quale simbolo di giustizia e imparzialità. Questi miti e figure testimoniano il valore trasversale dell’equilibrio giusto e della verità, riconosciuto universalmente nei secoli.

Consiglio delle stelle per gli Bilancia: ricercate la chiarezza interiore

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di seguire l’esempio della carta Giustizia orientando ogni scelta verso la trasparenza e la coerenza. Questo può tradursi nella volontà di esprimere apertamente pensieri e sentimenti, sapendo che la sincerità apre varchi a rapporti più sani e duraturi. Praticare l’ascolto attivo sarà essenziale per percepire con lucidità non solo le proprie esigenze ma anche quelle altrui, aiutando a superare eventuali tensioni attraverso la parola giusta al momento opportuno. Lavorare sul concetto di equità in tutte le sue forme porterà ad azioni più ponderate, in grado di ristabilire la serenità perduta. In questa giornata, la chiarezza sarà la migliore bussola per chi desidera camminare in armonia tra le sfide della vita quotidiana, rispettando sempre il proprio senso di giustizia interiore.