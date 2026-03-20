Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 marzo 2026, i Pesci sono accompagnati dall'arcano maggiore della Luna, una carta che affascina da secoli chi percorre sentieri esoterici. Dietro la superficie argentea della Luna si cela un mondo di simboli: questa carta richiama l'inconscio, il potere evocativo dei sogni, le illusioni e la sottile linea tra realtà e apparenza. L'acqua che solitamente inonda la scena evocata dall'arcano rappresenta profondità emotive e ricorda che molte risposte risiedono oltre la chiarezza della luce diurna. In questo oroscopo, la Luna invita ad ascoltare i messaggi interiori più reconditi durante la giornata di oggi, suggerendo che non sempre ciò che appare sulla superficie riflette la verità più autentica.

I Pesci sono uno dei segni più ricettivi e sensibili dello zodiaco, con una naturale inclinazione verso il mistero, l'empatia e la percezione sottile. L'energia della Luna esalta queste doti, consentendo ai Pesci di immergersi alla ricerca di intuizioni preziose. Oggi, l'oroscopo suggerisce che emozioni profonde emergeranno spontaneamente, dando voce a pensieri ispirati che possono risultare sorprendenti perfino a chi li prova. È una giornata ideale per affidarsi all'immaginazione e lasciarsi trasportare da quel senso di magia che i Pesci conoscono bene, senza però perdersi tra miraggi o illusioni fuorvianti. Ogni riflessione, ogni intuizione sarà come un riflesso nell'acqua, da osservare con attenzione e delicatezza.

Parallelismi con altre culture

La figura della Luna travalica da sempre i confini occidentali e si ritrova in molte culture. Nella tradizione yoruba, la divinità Yemanjá incarna la madre delle acque, capace di guidare attraverso sogni e visioni notturne, proprio come l’arcano Maggiore della Luna guida i Pesci oggi. In Giappone, il culto della dea Tsukuyomi testimonia il fascino esercitato dal satellite notturno, spesso associato a racconti di mistero e metamorfosi. Anche la letteratura persiana celebra la Luna come simbolo di rivelazione e segreto. In Cina, il Festival della Luna è occasione di raccoglimento familiare e di desideri affidati alla notte, in un clima di speranza e intimità che si sposa con la sensibilità dei Pesci.

Queste narrazioni, provenienti da ambienti così diversi, confermano quanto la Luna sia portatrice universale di introspezione e fascino enigmatico.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: ascoltate la voce interiore

Secondo l'oroscopo di oggi, l'insegnamento che la Luna offre ai Pesci consiste nella fiducia nei propri sensi sottili. Dedicate tempo all'ascolto dei sogni, lasciando che siano anche le sfumature più impercettibili a guidarvi attraverso scelte quotidiane e rapporti. Annotare pensieri notturni o intuizioni improvvise può rivelarsi utile per cogliere connessioni che sfuggono nell'immediatezza. Praticate attività che nutrano la creatività, come la scrittura o la musica, per rendere omaggio alla forza immaginifica che oggi vi caratterizza.

Infine, ricordate che non sempre serve trovare subito una risposta: la Luna insegna la saggezza dell’attesa e della fiducia nel ciclo naturale delle emozioni, accompagnando i Pesci lungo le loro acque interiori e custodendo preziose rivelazioni sotto il velo dell’intuito.