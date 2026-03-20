Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 20 marzo 2026, per gli Scorpione si manifesta l’arcano maggiore della Morte, simbolo rivoluzionario che va ben oltre il timore e la fine. Nell’immaginario esoterico, la Morte non rappresenta la scomparsa o la perdita definitiva, bensì una transizione fondamentale verso un ordine nuovo. La falce che recide non annienta ma separa, rendendo possibile la nascita di nuove strutture, sentimenti e prospettive. La promessa di questo arcano è proprio la capacità di passare attraverso una dissoluzione, talvolta dolorosa, per accedere a una liberazione che rinnova il senso della realtà.

Gli Scorpione incarnano per loro natura le dinamiche di trasformazione profonda, e la carta della Morte si accompagna con sovrana coerenza all’essenza di questo segno. L’oroscopo di oggi suggerisce che potrete avvertire cambiamenti radicali, magari nelle relazioni, nei progetti o nei rapporti con le vostre emozioni più inconfessate. Gli equilibri si modificano per permettere la crescita e la rigenerazione; il vecchio viene lasciato andare senza rimpianto, lasciando spazio al germogliare di nuove possibilità. Gli Scorpione, seppur talvolta resistenti all’inevitabilità della trasformazione, troveranno risorse profonde per abbracciare la metamorfosi e scorgere esperienze inedite dietro le apparenze che si dissolvono.

Parallelismi con altre culture

La simbolica della Morte, intesa come passaggio e rinnovamento, attraversa diverse culture senza assumere valenze unicamente negative. Nella tradizione messicana, il Dia de los Muertos rappresenta una celebrazione della vita che nasce proprio nel ricordo della fine, conferendo continuità e affetto ai legami con chi non è più presente. In Cina, la figura della Fenice, capace di ardere e rinascere dalle proprie ceneri, simboleggia la rigenerazione attraverso il fuoco della trasformazione. Presso gli Yoruba africani, la morte è vista come un ritorno alle origini e un’occasione di dialogo con gli antenati attraverso il culto di Egungun, dove la trasformazione diventa ponte tra visibile e invisibile.

In India, il ciclo di morte e rinascita si manifesta attraverso il concetto di samsara, in cui ogni fine porta fatalmente a un nuovo inizio.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione con coraggio

L’oroscopo dei tarocchi invita gli Scorpione a non temere ciò che cambia, ma ad accoglierlo come opportunità preziosa di evoluzione personale. Piuttosto che ancorarsi a ciò che ormai non serve più, lasciate che la vostra energia si rivolga al presente, liberando il cuore da vincoli e pensieri inutili. Un esercizio di scrittura, per esempio, può aiutare a lasciar andare simbolicamente vecchie paure o desideri superati. Investite nella fiducia che il rinnovamento, per quanto inizialmente possa destabilizzare, condurrà a uno stato più autentico e vitale. La forza dello Scorpione sta nella capacità di rigenerarsi senza temere l’ignoto, trovando nella fine il seme invisibile di ogni nuovo inizio.