L'oroscopo del 23 marzo 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Gemelli, con quella d'argento l'Acquario mentre con quella di bronzo l'Ariete. All'ultimo posto su piazza la Vergine che potrebbe avere una giornata un po' dispersiva.

Classifica dei segni zodiacali del 23/03

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Gemelli

Siete al centro della scena: la Luna nel vostro segno vi rende brillanti, veloci e pieni di idee. Con Plutone e Saturno in buon aspetto, riuscite a trasformare le intuizioni in qualcosa di concreto. Ottimo giorno per parlare, decidere e agire.

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. Acquario

Il trigono con Plutone nel vostro segno vi rende profondi e magnetici.

Capite le situazioni con grande lucidità e potete fare scelte importanti, soprattutto mentali o strategiche.

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Ariete

Saturno nel vostro segno, in armonia con la Luna, vi aiuta a dare struttura alle vostre azioni. È una giornata ideale per costruire qualcosa di concreto partendo da un’idea.

4.Bilancia

L’energia dell’aria vi favorisce: siete lucidi, comunicativi e capaci di trovare equilibrio nelle situazioni. Ottimo momento per dialoghi e confronti.

5. Leone

La Luna in Gemelli vi stimola e vi rende più socievoli e dinamici. Potete sfruttare la giornata per creare contatti e muovervi con sicurezza.

6. Sagittario

La Luna opposta vi mette alla prova, ma in modo stimolante. Potete crescere attraverso il confronto con gli altri e trovare nuove prospettive.

7. Capricorno

Il sestile con Saturno vi aiuta a mantenere ordine e lucidità. Non è una giornata esplosiva, ma è utile per lavorare con metodo.

8. Toro

La giornata è stabile ma meno dinamica. Potete comunque fare progressi, soprattutto se restate concentrati su obiettivi concreti.

9. Scorpione

Plutone vi tocca in modo profondo: emergono intuizioni ma anche qualche tensione. Meglio non controllare tutto e lasciare spazio al cambiamento.

10. Pesci

Il clima mentale può sembrarvi un po’ troppo razionale. Avete bisogno di rallentare e non farvi travolgere da troppe informazioni.

11. Cancro

La Luna in Gemelli può rendervi più inquieti del solito. Serve calma per non reagire in modo emotivo a situazioni leggere.

12. Vergine

La giornata può risultare dispersiva e poco organizzata rispetto ai vostri standard. Meglio non forzare e rimandare decisioni importanti.