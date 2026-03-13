L’oroscopo della giornata di oggi, venerdì 13 marzo, getta una luce densa e suggestiva sui Pesci, grazie al potente simbolismo del numero 65 della Smorfia napoletana: ’o chianto, il pianto. In questa tradizione, il pianto non è segno esclusivo di debolezza, ma rappresenta purificazione, sfogo, talvolta persino rinascita. Nel cuore di Napoli, il pianto ha un posto centrale nei riti popolari: basti pensare alle antiche prefiche che accompagnavano i cortei funebri intonando lamenti in grado di scuotere anche le pietre più dure. Per i Pesci, grandi esploratori delle profondità emotive, questo numero parla di sentimenti intensi che scorrono come un fiume in piena, capaci di trasportare con sé ricordi, nostalgie e desideri sopiti.

Oggi l’oroscopo si veste quindi di malinconia creativa: le lacrime raccontano storie, custodiscono segreti e spesso sono la chiave di volta per una trasformazione silenziosa ma potente. Il numero 65 è anche un invito a riconoscere le proprie fragilità senza giudicarle, accogliendo il messaggio della Smorfia napoletana che esorta a non trattenere le emozioni, ma a lasciarle fluire. In questa giornata, ogni emozione trova il suo spazio e ciascun Pesci può riscoprire la forza di essere autentico, senza temere di mostrare il proprio lato più vulnerabile. La tradizione partenopea suggerisce che il pianto, quando condiviso, diventa rito collettivo capace di unire le persone in un abbraccio empatico.

Questo oroscopo invita quindi a trasformare il dolore in occasione di crescita, facendo tesoro delle sensazioni più intime.

Parallelismi con altre culture: il pianto tra rito e rinascita

Se la Smorfia napoletana associa il numero 65 al pianto, anche altre culture hanno saputo riconoscere il valore catartico delle lacrime e dei loro rituali. Nelle antiche cerimonie giapponesi Naki Sumo, le madri affidano a lottatori di sumo i propri bambini affinché piangano, convinte che il pianto allontani gli spiriti malvagi e garantisca forza nella crescita. Questo rito, ancora oggi celebrato nei templi, mostra come il pianto sia considerato energia positiva, in grado di proteggere e di purificare.

In molte regioni dell’Africa Occidentale, uno dei momenti più solenni delle celebrazioni funebri è rappresentato dalle lamentazioni corali, durante le quali si piange apertamente sia per liberare il dolore sia come omaggio al defunto.

In Messico, la Virgen de los Dolores è una delle figure più venerate e richieste nei momenti di sofferenza: la sua immagine si accompagna sempre alle lacrime, come simbolo di accettazione della sofferenza e di speranza nella guarigione. Perfino nell’arte russa, la compassione e il dolore trovano espressione nelle icone delle Madonne Addolorate, capaci di rappresentare lacrime che attraversano generazioni. Per i Pesci di oggi, queste tradizioni possono essere uno spunto per riconoscere la dignità di ogni lacrima, abbracciando una visione che vede nel pianto non un segno di sconfitta, ma un passaggio necessario verso una maggiore consapevolezza emotiva.

Consiglio delle stelle per i Pesci: trovare forza nella vulnerabilità

Alla luce dell’insegnamento della Smorfia napoletana e del numero 65, l’oroscopo di oggi suggerisce ai Pesci di lasciar spazio alle emozioni, concedendo al corpo e all’anima la possibilità di esprimere ciò che a volte le parole non riescono a dire. Dare voce al pianto può diventare una forma di guarigione: ogni lacrima versata libera un peso, apre un varco e permette ai sentimenti di essere accolti senza vergogna. Nella cultura partenopea, il pianto condiviso è una chiamata all’empatia, un atto di coraggio che trasforma la vulnerabilità in forza collettiva. Le stelle consigliano di affrontare le proprie fragilità senza giudizio, imparando dagli insegnamenti tramandati dai riti di tutto il mondo: dalla madre giapponese che affida il proprio bambino al sumo, al canto delle donne africane che fanno delle lacrime un ponte tra la vita e la morte.

Oggi, lasciate che il vostro cuore si esprima liberamente: accogliete la malinconia come motore di cambiamento, senza temere di mostrarvi autentici. Una lacrima, in certe circostanze, può essere più eloquente di mille parole e racchiudere il senso profondo dell’essere umani. Trasformate la vostra sensibilità in un dono da condividere e lasciate che il pianto apra nuove strade verso la consapevolezza e il benessere. A Napoli, la capacità di commuoversi è considerata un modo per celebrare la vita stessa, così come nelle culture lontane dove il pianto è segno di legame tra le generazioni. Fate della vostra resa emotiva una fonte di forza e di rinascita: questa è la lezione che la Smorfia napoletana e la saggezza del mondo offrono oggi ai Pesci.