L'oroscopo della Smorfia napoletana per il Capricorno nella giornata di sabato 14 marzo assegna il numero 46, "'e denare" – i soldi. Questo numero richiama alla mente il suono delle monete che cadono su un banco da gioco, il brulicare dei mercati partenopei e il valore della concretezza che in molte famiglie napoletane ha dettato scelte, sacrifici e sogni. I soldi nella Smorfia non sono solo ricchezza materiale, ma simbolo di responsabilità, fatica quotidiana e senso pratico, valori da sempre rispettati e trasmessi di generazione in generazione nelle case e nelle vie di Napoli.

In questa chiave, l’oroscopo di oggi per il Capricorno non parla solo di guadagno o perdita, ma di disciplina e silenziosa perseveranza che fanno dell’obiettivo un punto di forza da coltivare giorno dopo giorno, senza fronzoli e senza eccessi.

L'assegnazione de "'e denare" al Capricorno riassume magistralmente lo spirito che pervade la sua giornata: oggi la pragmaticità domina i pensieri, le azioni seguono la logica del dovere e l’organizzazione diventa la chiave per muoversi tra impegni e priorità. L’oroscopo della Smorfia napoletana spinge il Capricorno a osservare con attenzione le risorse di cui dispone e a valorizzare quanto è stato ottenuto, usando cautela e buon senso. I soldi della Smorfia non invitano solo a contare euro e centesimi, ma rammentano di amministrare con saggezza tutto ciò che conta: tempo, energie, relazioni.

È una lezione sottile, antica quanto i vicoli stretti di Napoli, che oggi si trasforma in suggerimento attuale per chi, come il Capricorno, ricerca sicurezza e non lascia nulla al caso.

Parallelismi con altre culture: il denaro come simbolo e valore

Nel mosaico della cultura napoletana, il numero 46 evoca l’importanza della concretezza come fondamento della vita. Questo tema risuona anche oltre i confini italiani: in Cina, per esempio, la prosperità viene rappresentata con il carattere "fu" e celebrata durante il Capodanno lunare con buste rosse (hongbao) che simboleggiano buona fortuna e abbondanza. Non si tratta di sete di denaro in sé, ma della convinzione che una vita ben amministrata porti equilibrio e serenità a tutto il nucleo familiare.

In India, la dea Lakshmi viene onorata affinché porti prosperità, enfatizzando il rispetto per ciò che viene guadagnato onestamente e amministrato con dedizione. In molte culture africane, il danaro viene scambiato tra membri della stessa comunità come segno di solidarietà e responsabilità condivisa, soprattutto durante matrimoni o cerimonie di passaggio. Così la dimensione materiale si fonde con quella sociale, trasformando i soldi da semplice possesso individuale a risorsa da amministrare per il bene collettivo.

Anche la cultura giapponese riflette questo parallelismo attraverso l’uso delle "kagamimochi" durante il Capodanno, simboli di abbondanza e di custodia delle risorse, messi in casa come auspicio per un anno di prosperità.

E nel nord Europa, antichissime festività agricole celebravano la raccolta e il grano come grande ricchezza, creando intorno al concetto di beni materiali un alone di rispetto e riconoscenza che sopravvive nei rituali familiari contemporanei. Il Capricorno, osservando queste tradizioni, riconosce come la gestione attenta delle risorse sia sempre stata chiave per la stabilità individuale e collettiva.

Consiglio delle stelle per il Capricorno: valorizzare le risorse

Il consiglio delle stelle suggerisce di concentrare oggi l’attenzione sulla cura delle proprie risorse, sia materiali che emotive. Nella tradizione partenopea i soldi non sono mai fine a sé stessi, ma strumenti per creare stabilità, onorare impegni e costruire solide fondamenta.

Il Capricorno trae vantaggio da questa visione: gestire con precisione ciò che possiede – siano euro, tempo o capacità – lo aiuta a non disperdere energie e a rafforzare la propria autodisciplina. Proprio come nel rito delle buste rosse cinesi, dove regalare rappresenta un atto di fiducia e desiderio di futuro, la condivisione di quanto si possiede può creare reti di supporto capaci di affrontare insieme imprevisti e raccolti abbondanti.

Le culture di tutto il mondo insegnano che amministrare significa anche saper dare un valore alle piccole cose, senza cadere nell’accumulo fine a sé stesso o nel timore di perdere ciò che si ha. Il Capricorno, affidandosi al simbolismo della Smorfia napoletana e ispirandosi agli insegnamenti di terre lontane, trova oggi una bussola precisa per orientare le sue scelte, ricordando che ciò che si costruisce con pazienza e umiltà dura nel tempo.

In questa giornata, ogni azione mirata alla valorizzazione dei propri mezzi – anche solo una parola gentile, un gesto responsabile o un investimento attentamente ponderato – conferma l’antica saggezza che il vero benessere nasce dal rispetto per ciò che si possiede e dalla capacità di condividerlo.