L'oroscopo della giornata di lunedì 16 marzo vede lo Scorpione accompagnato dal numero 61 della Smorfia napoletana: 'o cacciatore. Emblema di chi insegue, di chi non si ferma davanti alle difficoltà, questo simbolo racchiude la determinazione tipica dello Scorpione e la capacità di leggere la realtà come una terra da esplorare. A Napoli, il cacciatore rappresenta al contempo la prontezza e la pazienza: sapersi muovere lentamente nella selva della vita, selezionando con lucidità la propria preda, senza lasciarsi sviare né dall'impulso né dalla pigrizia.

Il numero 61 nella Smorfia napoletana ricorda la figura di chi sa attendere il momento giusto e, quando il tempo è maturo, colpire con precisione, qualità profondamente radicate nella cultura partenopea dove la saggezza popolare insegna a bilanciare istinto e riflessione, tempismo e silenzio.

Nel linguaggio simbolico dell’oroscopo, il richiamo al numero 61 invita quindi lo Scorpione a fare affidamento sulle proprie qualità più profonde: intuito, strategia e resistenza. Non è il giorno delle azioni impulsive, ma piuttosto quello in cui osservare con attenzione ciò che accade intorno, cogliere segnali sottili e preparare la mossa decisiva.

Sul piano lavorativo, l’energia del “cacciatore” suggerisce di non disperdere le forze.

Meglio concentrarsi su un obiettivo preciso, evitando distrazioni o conflitti inutili. Qualcosa che sembrava sfuggente potrebbe diventare improvvisamente più chiaro, proprio grazie alla capacità dello Scorpione di andare oltre le apparenze.

In ambito sentimentale, la giornata premia chi sa ascoltare prima di agire. La determinazione tipica del segno rimane una risorsa preziosa, ma sarà la sensibilità a fare la differenza: capire il momento giusto per parlare, per fare un passo avanti o per lasciare spazio all’altro.

Anche nelle piccole decisioni quotidiane, il simbolo del cacciatore ricorda che la vera forza non è nella fretta, ma nella capacità di scegliere con calma la direzione da seguire.

Proprio come nella tradizione della Smorfia napoletana, dove ogni numero racchiude una storia e una lezione di saggezza popolare, il 61 diventa un invito a unire pazienza e precisione, qualità che possono trasformare una giornata ordinaria in un momento di svolta.

Per lo Scorpione, dunque, il messaggio del 16 marzo è chiaro: osservare, attendere e colpire al momento giusto. In quella pausa tra intenzione e azione potrebbe nascondersi l’occasione che si stava aspettando.