L’oroscopo di oggi per l’Ariete è attraversato dall’energia intensa e benevola del numero 13 della Smorfia napoletana: Sant’Antuono. Questo numero, profondamente radicato nella cultura partenopea, richiama la figura di Antonio Abate, patrono di animali e pirotecnici, simbolo di rigenerazione e protezione contro le avversità. Nella tradizione napoletana, Sant’Antuono presiede sui riti di passaggio, sulle falò che illuminano le strade durante le notti d’inverno per scacciare le ombre e purificare anime e case. Per l’Ariete, segno di iniziativa e rinascita, questa scelta numerologica suggerisce una giornata in cui bruciare il vecchio per fare spazio al nuovo, seguendo l’esempio di chi, grazie alla forza spirituale, si è posto come guida delle comunità.

Proprio come i falò accesi nelle piazze durante la festa di Sant’Antonio, anche per l’Ariete questa giornata porta con sé un invito simbolico alla purificazione e alla ripartenza. Il numero 13 della Smorfia non è soltanto un riferimento religioso o folkloristico: rappresenta una forza che trasforma, che consuma ciò che è ormai inutile per lasciare spazio a ciò che può crescere.

Per l’Ariete, segno governato dal fuoco e dall’azione, questo simbolo risuona con particolare intensità. Potrebbe essere il momento giusto per chiudere una fase rimasta in sospeso, chiarire una questione che si trascina da tempo o liberarsi da un’abitudine che frena l’entusiasmo. La presenza di Sant’Antuono nella tradizione popolare non è mai casuale: il santo protegge, ma chiede anche coraggio a chi si affida alla sua energia.

Sul piano pratico, la giornata potrebbe portare occasioni di iniziativa, soprattutto in ambito lavorativo o nei progetti personali. Non si tratta necessariamente di grandi cambiamenti immediati, ma di segnali che indicano una direzione. L’Ariete, che spesso agisce d’istinto, è invitato a incanalare questa spinta con consapevolezza, trasformando l’impulso in una decisione concreta.

Anche nelle relazioni il simbolo del fuoco ha un significato preciso: scaldare ciò che si è raffreddato oppure lasciare che ciò che non ha più energia si consumi naturalmente. Non è una giornata per restare fermi, ma per osservare quali legami meritano di essere alimentati e quali, invece, possono essere lasciati alle spalle senza rimpianti.

La Smorfia napoletana, con il suo linguaggio fatto di immagini e tradizioni, ricorda che ogni numero porta con sé una storia e un insegnamento. Il 13 di Sant’Antuono parla di protezione, ma soprattutto di trasformazione: un fuoco che non distrugge, ma prepara il terreno per una nuova stagione.

Per l’Ariete, dunque, il messaggio dell’oroscopo di oggi è semplice e potente: non temere il cambiamento quando arriva il momento di accendere il fuoco della rinascita. In quella fiamma potrebbe nascondersi l’inizio di un percorso più libero, più autentico e più vicino alla propria natura.