L’oroscopo di oggi per il Capricorno si veste dei colori vivi e decisi del numero 41 della Smorfia napoletana, conosciuto come 'o curtiello, simbolo arcano del coltello. Questo oggetto, tanto quotidiano quanto potente a Napoli, rappresenta non solo l’atto di tagliare, ma anche di separare e trovare il coraggio di chiudere un capitolo per aprirne un altro. La cultura partenopea vede il coltello come strumento di difesa, ma anche come metafora della risolutezza nel prendere decisioni nette, tagliando via ciò che non serve più per lasciare spazio alla rinascita.

Senza mezzi termini, oggi l’energia dominante per il Capricorno suggerisce azioni decise e la capacità di scegliere la propria strada con determinazione, senza esitazioni.

Oggi l’oroscopo per il Capricorno ruota attorno a una forza interiore che invita a compiere un taglio netto. Il coltello della Smorfia napoletana non è solo un oggetto, ma uno stato d’animo: occorre tagliare con il passato, eliminare abitudini dannose, mettere fine a rapporti che soffocano o a paure che limitano. In questa visione il coltello non è simbolo di violenza, ma di libertà: ciò che viene lasciato andare permette di respirare e vivere autenticamente. Il Capricorno, famoso per la sua disciplina e determinazione, oggi ha l’occasione, suggerita dal coltello partenopeo, di esercitare un atto di coraggio e di rinnovamento, prendendo sulle proprie spalle la responsabilità delle scelte senza rimorsi né nostalgie.

Ogni decisione, anche la più dolorosa, contiene il germe di una rinascita.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, il katana non è solo arma, ma simbolo di onore e cambiamento: i samurai lo brandivano non per ferire, ma per dimostrare fedeltà a se stessi e valore nelle svolte cruciali. Allo stesso modo, il coltello della Smorfia napoletana richiama la necessità di tagli rapidi e puliti con ciò che ostacola la crescita. Nei rituali africani, il coltello cerimoniale viene usato per celebrare nuovi inizi, sancendo con un gesto solenne il distacco dal vecchio. Anche nella tradizione azteca della Mesoamerica, il coltello di ossidiana era l’elemento con cui i sacerdoti conducevano riti di passaggio che segnano la transizione da uno stato di esistenza all’altro.

Tra queste culture si avverte la centralità del taglio sacro e della separazione come trasformazione, dove il gesto non è mai solo fisico ma anche spirituale. Il Capricorno di oggi, come il samurai che pratica il kintsugi aggiustando la ceramica rotta con l’oro, scopre che ogni ferita, ogni separazione e ogni rottura possono rivelare una bellezza nuova, inattesa. Quelle che paiono cicatrici, se accettate, diventano tracce preziose del percorso individuale. Il coltello non elimina solo il superfluo, ma scolpisce la nuova forma di sé, proprio come nelle tradizioni dell’India il taglio dei legami materiali permette al cuore di ritrovare l’essenziale e percorrere la via della saggezza. Oggi il Capricorno si riconosce in questo rito universale di separazione e rinascita.

Consiglio delle stelle per il Capricorno: osare il taglio necessario

L’oroscopo suggerisce al Capricorno di non temere il momento del taglio: rinunciare a ciò che pesa è la chiave per una giornata vissuta con leggerezza e autenticità. Riconoscete senza rimpianti dove occorre recidere per proteggere la vostra crescita, esattamente come nel simbolismo della Smorfia napoletana il coltello traccia il confine tra il vecchio e il nuovo. L’atto di lasciar andare ha valore anche in molte tradizioni scandinave: qui la potatura degli alberi, proprio a fine inverno, è sinonimo di saggezza e visione, perché solo così la nuova linfa e i nuovi frutti avranno spazio per sprigionarsi. La vera forza, oggi, risiede nella limpidezza d’intenti, nel concedersi il coraggio della sincerità e nel guardare avanti con spirito rinnovato.

L’energia del coltello è scelta, protezione, autodefinizione: dove cade il taglio, lì nasce un domani diverso. La giornata sarà intensa e liberatoria nella misura in cui il Capricorno saprà riconoscere che ogni distacco è solo la premessa di una rinascita.



L’oroscopo di oggi invita quindi ad abbracciare il taglio, non come ferita, ma come promessa di futuro.