L'oroscopo dell'Ariete di oggi 9 marzo trae la sua forza dal numero 10 della Smorfia napoletana, ossia 'e fasule, i fagioli. Anticamente tra i vicoli di Napoli il fagiolo è molto più di un semplice legume. Nella tradizione partenopea, rappresenta il simbolo della prosperità conquistata con impegno e fatica, ma anche della condivisione dei frutti della propria tavola, di un’abbondanza semplice e autentica che si moltiplica quando si spartisce con chi si ama. Gli antichi credevano che i fagioli, custoditi nei sacchetti della fortuna o nelle tasche, potessero attrarre piccoli colpi di fortuna quotidiani.

Questo numero conduce dunque l’Ariete verso un percorso di fecondità e di crescita che nasce dal lavoro concreto, dalla volontà di costruire, ma soprattutto dal saper riconoscere il valore delle piccole cose.

La simbologia del 10 della Smorfia napoletana si riflette oggi nell'impeto arietino che sprona a espandere i confini della propria esistenza e delle proprie sicurezze. L'Ariete sente un insaziabile bisogno di rinnovarsi e lasciare il segno attraverso ciò che produce, siano idee, progetti concreti o semplici momenti di generosità quotidiana. Oggi la prosperità non è solo materiale, ma riguarda anche la ricchezza dei gesti spontanei e la capacità di far fiorire nuovi rapporti. Chi nasce sotto questo segno potrà trovarsi ad affrontare scelte che impongono coraggio e intraprendenza, proprio come chi, puntando tutto su un piccolo fagiolo, sogna un raccolto abbondante grazie all’impegno.

Ogni occasione sarà occasione di semina: anche un dialogo inatteso o un invito a pranzo possono diventare terreno fertile per la crescita futura.

Parallelismi con altre culture: semi, abbondanza e rinnovamento

Il significato del numero 10 per l'oroscopo di oggi trova corrispondenze sorprendenti anche al di fuori dei confini partenopei. Nei rituali del Capodanno cinese, ad esempio, si consumano legumi e semi come simbolo di fortuna e rinascita per l’anno nuovo: i fagioli rossi e le lenticchie sono antenati degli auspici benevoli, perché ricordano il ciclo della terra e l’abbondanza che ne deriva. Anche nel mondo andino, il fagiolo è protagonista delle sepolture rituali in Perù: alcune popolazioni riponevano semi di fagiolo nelle tombe affinché il defunto potesse trovare sostentamento e prosperità nell’aldilà.

In India, durante il Lohri, festa del raccolto, la famiglia si riunisce attorno al fuoco bruciando semi e fagioli come invito a una stagione ricca e generosa. In Iran, il capodanno persiano Nowruz comprende piatti a base di semi germogliati come segno di rinnovamento e di fiducia nel ciclo vitale. Nella cultura ebraica, durante il Seder di Pesach, si utilizzano semi e legumi come segno di liberazione e fertilità. Questi paralleli raccontano di come la simbologia dei fagioli attraversi popoli e continenti, ponendo sempre al centro l’idea che la vera prosperità germoglia dalla perseveranza e dalla capacità di riconoscere il miracolo in ciò che si coltiva giorno dopo giorno.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: seminate con coraggio e fiducia

Per seguire il percorso segnato dal numero della Smorfia napoletana, l'Ariete dovrebbe imparare ad affidarsi anche ai gesti più semplici. Proprio come un fagiolo cresce silenzioso sotto terra, anche le scelte apparentemente piccole possono produrre cambiamenti profondi e duraturi. Tenere duro, non sottovalutare i primi passi e nutrire ogni relazione con sincerità e presenza quotidiana permette di raccogliere ricchezze insospettate. Chi è Ariete ha la possibilità di trasformare ogni ostacolo in un’opportunità produttiva, di moltiplicare i frutti delle proprie azioni attraverso la condivisione. Prendere esempio da altre culture può aiutare: il gesto di offrire un fagiolo o un seme rappresenta fiducia nelle stagioni che verranno e riconoscimento dell’altro come compagno di cammino.

Siate dunque audaci nella semina di nuove idee e apritevi al prossimo, nella consapevolezza che solo ciò che viene condiviso cresce forte e rigoglioso. Anche la pazienza, tanto cara ai contadini, sarà ricompensata: fidatevi dei ritmi della natura e dei piccoli segni di abbondanza che si manifestano lungo la giornata, tra amicizie sincere, incontri fecondi e intuizioni da coltivare.