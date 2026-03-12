L’oroscopo di oggi 12 marzo si apre sotto il segno di una forza ardente e sottile: Ariete, con la sua energia primordiale, si fa portabandiera di un impulso nuovo e risoluto capace di contagiare tutti. Vi trovate come in un film di Rocky, primi minuti, sguardo acceso, guantoni pronti. Questa giornata offre molte porte da aprire, ma chiede attenzione a chi, come Scorpione, sente il bisogno di scavare a fondo prima di decidere.

Oroscopo di giovedì 12 marzo, segno per segno

Ariete: oggi la vostra carica naturale torna protagonista. Siete davanti a una tela bianca come un protagonista di Drive: pronti a lasciarvi guidare dal ritmo interno.

Spingete sulle vostre idee e lasciate che la spontaneità porti opportunità non ancora viste nel lavoro e nei rapporti. In amore vi basta poco per riaccendere scintille, anche con un gesto semplice. Nei dettagli anche le piccole scelte fanno la differenza. La fortuna cammina con chi osa.

Toro: la solidità cerca nuove radici. Vi muovete con lentezza, ma non sottovalutate il vostro intuito. Alcuni segnali suggeriscono che la routine ha bisogno di una svolta, come quando Homelander inventa regole sue. In amore la concretezza paga, però un confronto sincero con una persona vicina potrebbe smuovere qualcosa di antico. Sul lavoro riorganizzate pensieri e strumenti senza fretta.

Gemelli: curiosità e leggerezza.

Oggi la mente trova ispirazione nei luoghi meno attesi. Vi muovete tra messaggi e incontri come in una stagione di Fleabag: parola d’ordine improvvisazione. In amore i giochi di parole possono valere più dei silenzi, mentre nel lavoro la giornata richiede apertura mentale. La fortuna oggi bussa leggera ma bisogna distinguere lo scherzo dal gioco serio.

Cancro: il richiamo del passato. Oggi potreste sentire il bisogno di rileggere messaggi antichi o rivivere ricordi. Il cuore resta ricettivo ai dettagli, come accade in Midnight in Paris. In amore la nostalgia può essere risolta solo accettando nuove emozioni che bussano alla porta, nel lavoro ascoltate l’istinto e scrivete nuovi inizi.

Leone: serve teatro ma senza spettatori.

La vostra presenza non passa inosservata ma ora il palcoscenico è più intimo, come nella quinta stagione di The Crown. In amore piccoli colpi di scena vi rendono irresistibili. Nel lavoro puntate sulla creatività personale e su una routine che non vi spenga.

Vergine: piccoli miracoli quotidiani. Oggi conta l’attenzione ai particolari. Le risposte arrivano nei gesti ripetuti come in Chef’s Table. In amore vi basta ascoltare e osservare per cogliere il messaggio giusto. Nel lavoro una decisione pratica può sbloccare una situazione ingessata.

Bilancia: questioni di equilibrio e sottigliezza. Gli equilibri sono ballerini come sulle note di La La Land. In amore serve capire a che ritmo viaggiano i desideri reciproci, mentre sul lavoro le mediazioni risultano più complesse.

Non è il giorno per fare scelte drastiche, meglio restare in ascolto.

Scorpione: profondità inquieta. Vi sentite al centro di una trama intensa e misteriosa, come nella serie True Detective. L’oroscopo vi invita a non lasciarvi trascinare troppo dai pensieri circolari. In amore servono chiarezza e parole vere, mentre nel lavoro fate attenzione alle zone d’ombra che rischiano di farvi inciampare.

Sagittario: il vento cambia rotta. La curiosità vi spinge lontano, oggi più che mai. In amore sentite il desiderio di nuove esperienze. Sul lavoro esplorate territori sconosciuti. A tratti vi sembra di nuotare in una puntata di Stranger Things, ma abbracciate l’imprevedibile con entusiasmo.

Capricorno: la montagna della volontà.

L’energia del giorno chiede pragmatismo, ma anche apertura a nuove idee. In amore una piccola apertura emozionale può essere la vostra rivoluzione. Nel lavoro costruite un ponte tra passato e futuro. Tenacia e grazia sono le vostre parole chiave.

Acquario: idee fuori dagli schemi. Il solito anticonformismo vi distingue, oggi più che mai. In amore rischiate una dichiarazione fuori tempo massimo, in stile Her. Nel lavoro sorprendete tutti con soluzioni non convenzionali. La fortuna arriva da una coincidenza bizzarra.

Pesci: sognare con i piedi in acqua. L’oroscopo di oggi richiama la vostra parte più fantasiosa. In amore lasciate emergere dolcezza e languore come in Call Me by Your Name. Nel lavoro siete portatori di uno sguardo che unisce empatia e intuito. Il segreto oggi è credere in ciò che fate, anche se tutto sembra ancora da decifrare.