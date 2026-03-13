L'oroscopo di oggi 13 marzo suggerisce che la Vergine attraversa le tempeste mondane con una borsa da Mary Poppins: dentro trovate soluzioni, chiarezza e il potere pragmatico di chi sa aggiustare una giornata storta come si rammenda un calzino strappato. I più fortunati inseguono la precisione senza perdersi fra mille dettagli mentre il segno più sfortunato, che oggi è Cancro, si accorge che guardare troppo negli specchi del passato rischia di confondere la direzione. La giornata richiede a tutti uno sguardo attento, capaci di saltare tra i livelli di realtà come in un episodio di Black Mirror.

Oroscopo per tutti i segni di venerdì 13 marzo

Ariete: Trovatevi al centro di una scena degna di Stranger Things, dove siete al tempo stesso protagonisti e osservatori. L'energia, come in una partita di calcio alla vecchia maniera, non manca ma occorre evitare di scavalcare gli ostacoli solo per il gusto della sfida. In amore la franchezza è una lama a doppio taglio. Sul lavoro le intuizioni possono portare un piccolo vantaggio se lasciate da parte la fretta. Oggi tutto parla di movimento ma è la pazienza a farvi strada.

Toro: Il cemento delle vostre convinzioni oggi tende a fessurarsi. In amore serve una pausa per osservare, ascoltare e attendere. Sul lavoro qualcuno potrebbe mettere in discussione i vostri metodi e conviene accettare il confronto.

Chiedetevi se il benessere nasce nel sentirvi protetti o nel provare qualcosa di nuovo. Un giorno ordinario può diventare fonte di piccole scoperte se accettate il rischio della dissonanza.

Gemelli: Il vostro talento per il multitasking rischia di spargersi come coriandoli al vento. Troppi progetti o discorsi contemporanei vi portano a perdere pezzi importanti. In amore gioverebbe una conversazione sentita in stile Reality Bites, con la sincerità a ruota libera. Sul lavoro attenzione agli errori di distrazione. Oggi più che fare, conta il saper prendere parola nei momenti giusti.

Cancro: Vi sentite su una barchetta in mezzo a un lago nebbioso, con le vecchie emozioni che riaffiorano come mostri gentili.

L'oroscopo vi invita a non strattonare il timone ma a lasciarvi trasportare dalla corrente. In amore chi vi sta accanto può sorprendervi con un gesto spontaneo che riporta equilibrio. Sul lavoro meglio evitare polemiche e rimandare scelte importanti. Serve un ricordo bello per orientarvi.

Leone: Questa giornata porta la scena nelle vostre mani ma vi chiede anche di ascoltare il pubblico. L'amore è come un musical, con qualcuno che reclama il proprio ruolo accanto a voi. Sul lavoro il palcoscenico si divide e la fortuna arriva a chi sa delegare. Se vi concedete di abbassare la guardia scoprirete che l'attenzione al dettaglio non è una sconfitta ma una nuova disciplina.

Vergine: La vostra superpotenza oggi è l'ordine che scompiglia il caos universale.

Trovate soluzioni anche dove altri si arrendono. In amore può bastare una domanda diretta, senza fronzoli, per chiarire un dubbio sottile. Sul lavoro siete ascoltati e qualcuno prende esempio dalle vostre scelte. Una giornata adatta a correggere gli errori degli altri senza mostrare impazienza.

Bilancia: L'equilibrio è un'opera d'arte in progress. In amore servono silenzi pensati, capaci di dire molto più delle parole. Sul lavoro qualcuno vuole mettere pepe nei rapporti, con piccole sfide che testano la vostra diplomazia. Osate senza paura ma scegliete sempre la gentilezza come alleata.

Scorpione: Un giorno fatto di ombre e chiaroscuri dove la profondità emotiva vi guida e vi confonde. Siete stimolati da dialoghi intensi in stile Fight Club con voi stessi.

In amore la passione cerca stabilità. Nel lavoro le strategie funzionano se coinvolgete anche chi di solito resta ai margini. Diffidate dei motivi inconfessati che vi turbano.

Sagittario: È un giorno che chiede esplorazione anche restando fermi. In amore servono conversazioni come viaggi in treno, imprevedibili ma promettenti. Sul lavoro trasmettete entusiasmo, ma qualche dubbio richiede tempo prima di essere sciolto. L'oroscopo vi consiglia di pianificare un nuovo itinerario di sogni e progetti.

Capricorno: Prendetevi la scena come in una puntata di Mad Men, dove il metodo incontra l’intuizione di chi sa quando cambiare marcia. In amore conviene sorprendersi davanti a piccoli cambiamenti. Nel lavoro la concretezza paga ma la rigidità rischia di isolare.

Usate la logica come ancora e il desiderio come bussola.

Acquario: Vi sentite viaggiatori tra i mondi come nell'universo di Doctor Who. La routine va stretta ma oggi ogni anomalia può diventare spunto per inventare. In amore viaggiate a zig-zag, col rischio che qualcuno non vi segua più. Sul lavoro serve un piccolo compromesso per aprire una nuova possibilità.

Pesci: La vostra sensibilità si espande come uno specchio d'acqua che riflette tutte le sfumature. In amore la fantasia può ricucire discussioni recenti. Sul lavoro giunge un'intuizione che vale la pena esplorare anche se vi sembra troppo onirica per essere vera. Lasciatevi guidare da piccoli dettagli.