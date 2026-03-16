L'oroscopo di oggi invita a muoversi tra gli opposti con la grazia di chi conosce la propria storia interiore ma non disdegna il vento nuovo. Sarà la Bilancia, oggi, a incarnare la fortuna di chi sa bilanciare desideri ed esigenze altrui, guidando la scena verso relazioni più autentiche. Il segno meno favorito appare invece lo Scorpione, alle prese con piccoli ostacoli emotivi. Gli altri segni oscillano fra leggerezze e sorprese in mondi personali, professionali e affettivi.

Oroscopo di lunedì 16 marzo, segno per segno

Ariete: impulso e chiarezza oggi si danno il cambio.

Siete chiamati a scelte rapide nell’oroscopo odierno, ma non lasciate che l’istinto prenda il sopravvento sulla lucidità. In amore serve ascolto attivo per evitare inutili malintesi, mentre sul lavoro una soluzione inaspettata può aprire sentieri insoliti. La vostra energia resta potente: usatela per sciogliere vecchi nodi, non per gettare benzina su vecchi fuochi. Ispiratevi alla determinazione di Rocky nelle sue scalate impossibili.

Toro: la pazienza scivola via come la seta tra le mani, lasciando spazio a una visione più pragmatica. L’oroscopo suggerisce di prendere in mano la situazione. Sul lavoro le vostre idee possono radicarsi come un chorus di Fleetwood Mac, creando sinfonie solide.

In amore una parola gentile riapre dialoghi interrotti. Coltivate la quiete interiore, evitate discussioni che portano solo rumore, anche quando la tentazione è forte.

Gemelli: oggi siete come i protagonisti di Stranger Things tentati dal Sottosopra mentale, con pensieri che scivolano rapidi fra mille possibilità. L’oroscopo favorisce incontri e comunicazione, ma attenzione ai fraintendimenti. In amore serve concretezza. Sul lavoro siate chiari nelle vostre richieste. Evitare fughe in avanti aiuterà a non perdere i dettagli importanti e a non lasciare nulla di intentato.

Cancro: la sensibilità oggi si esprime come una ballata di Joni Mitchell, capace di toccare le corde più profonde. L’oroscopo porta riflessioni rivelatrici, soprattutto nelle relazioni.

Potrete dire ciò che finora avete solo pensato, ritrovando leggerezza dopo giorni intensi. Sul lavoro conviene seguire la rotta già tracciata, senza troppi slanci di originalità. Coccolate ciò che vi fa sentire sicuri.

Leone: la voglia di essere protagonisti ricorda un assolo di chitarra in Bohemian Rhapsody. L’oroscopo accende il fuoco creativo ma raccomanda diplomazia nei rapporti. Sul lavoro la visione è ampia, ma non fate ombra a chi vi circonda. L’amore cresce se lasciate spazio anche all’altro, evitando monologhi. Oggi essere regali significa soprattutto ascoltare.

Vergine: la precisione si trasforma in arte e chi vi osserva se ne accorge. Oggi nell’oroscopo il vostro rigore prende il colore dell’efficacia: portate a termine attività lasciate in sospeso, condividendo i vostri traguardi.

In amore il dettaglio può fare la differenza. Non trascurate le piccole gentilezze: sono il vero collante tra ragione e sentimento.

Bilancia: ecco la protagonista dell’oroscopo di oggi, in bilico tra il desiderio di armonia e il bisogno di prendere posizione. Questo vi permette di realizzare equilibri nuovi, soprattutto in campo affettivo. I rapporti migliorano grazie alla vostra capacità di mediazione. Sul lavoro fate valere la vostra prospettiva e non temete di mostrare le vostre idee con stile. Il vostro fascino naturale oggi è una calamita.

Scorpione: qualche nube emotiva si affaccia all’orizzonte. Niente di drammatico ma l’oroscopo invita a rallentare prima di agire. In amore giova ridurre i toni e puntare sull’ascolto.

Il lavoro richiede pazienza, quindi non cedete alla tentazione di forzare le situazioni. Prendete ispirazione dai piccoli dettagli e scegliete un approccio meno diretto del solito.

Sagittario: oggi siete come gli eroi di Indiana Jones, pronti per la prossima avventura. Tuttavia l’oroscopo suggerisce di valutare i nuovi percorsi con attenzione. In amore lasciate spazio alla scoperta ma con gradualità. Sul lavoro potrebbero presentarsi proposte fuori programma: distinguete ciò che vale la pena inseguire da quanto rischia di farvi perdere tempo. Il viaggio verso nuove mete è pieno di sorprese.

Capricorno: la giornata mette in scena una trama da Il Laureato, dove la disciplina si confronta con l’imprevisto.

Oggi l’oroscopo premia chi si affida alla flessibilità: in amore lasciatevi andare a gesti affettuosi, anche insoliti. Sul lavoro la parola d’ordine è collaborazione. Non abbiate timore di chiedere aiuto. Il successo arriva con il giusto equilibrio tra determinazione e intuito.

Acquario: spirito visionario e desiderio di libertà sono le vostre note distintive. L’oroscopo porta idee nuove: oggi potete trasformare l’ordinario in qualcosa di sorprendente. In amore serve coinvolgimento autentico, senza filtri. Nel lavoro si aprono percorsi innovativi che possono rivelarsi più solidi del previsto. Un po’ di coraggio servirà a fare la differenza.

Pesci: siete ispirati dal vostro mondo interno, come in una canzone di David Bowie.

Nell’oroscopo trovate ispirazione anche nei piccoli gesti quotidiani. L’amore fiorisce tra intuizioni e delicatezze, il lavoro acquista significato se riuscite a seguire la corrente senza irrigidirvi. Lasciate che sia la creatività la vostra corrente guida.