L'oroscopo del 3 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro alla Vergine per la Luna che entra nel segno e l'argento al Cancro. Il bronzo è stato aggiudicato dai Pesci poiché Mercurio retrogrado potrebbe portare vecchie tematiche. Ultimo posizione per l'Acquario.

Classifica dei Segni – 3 Marzo 2026

1) Vergine

Luna Piena nel segno!

La vostra energia è chiara, concreta e centrata. La Luna piena in Vergine porta equilibrio tra mente e cuore e chiarisce ciò che funziona nella vostra vita. È il vostro momento per organizzare, risolvere e ottenere risultati.

2) Cancro

Giove in Cancro in sestile con la Luna in Vergine porta fortuna e apertura emotiva: è un giorno in cui le relazioni e la comunicazione trovano maggiore chiarezza e sostegno.

3) Pesci

Sole, Venere e Mercurio retrogrado in Pesci accentuano sensibilità, intuizione e creatività. Anche se il retrogrado può riportare vecchie tematiche, la vostra empatia oggi è un punto di forza.)

4)Toro

Con la Luna in Vergine e Giove favorevole, potete mettere ordine nella dimensione pratica della vita: lavoro, casa, finanze e salute. Ottimo giorno per ottenere progressi concreti.

5) Capricorno

Energia di stabilità, efficienza e strategia. Supportati dall’assetto lunare e dalla capacità di lavorare con disciplina, potete far compiere grande chiarezza ai vostri progetti.

6) Ariete

Nettuno e Saturno in Ariete vi danno visione ma anche disciplina: potete affrontare le criticità con lucidità e dare concretezza a pensieri e piani.

7) Scorpione

Plutone e Marte in Acquario favoriscono trasformazioni profonde. Anche se l’intensità emotiva può sembrare forte, questo transito sostiene la capacità di affrontare quel che va rielaborato.

8) Bilancia

Energia equilibrata e capacità di vedere entrambe le parti: potete trarre vantaggio dalla chiarezza della Luna in Vergine per migliorare i rapporti personali o lavorativi.

9) Gemelli

Forte dinamismo mentale, ma la Luna in Vergine stimola soprattutto la concretezza più che il pensiero rapido. Ottimo giorno per organizzare idee e pianificare.

10) Sagittario

Stagione di introspezione più che di azione: potete ottenere equilibrio se riuscite a mettere a fuoco dettagli pratici invece di inseguire troppi stimoli.

11) Leone

La Luna fuori dal vostro segno enfatizza la necessità di dare ordine alle emozioni. Non siete tra i segni più agevolati, ma potete ottenere chiarezza lavorando su ciò che va sistemato.

12) Acquario

Plutone + Marte nel vostro segno portano potenziale trasformativo, ma con la Luna opposta in Vergine potete sentirvi un po’ fuori ritmo: meglio concentrarsi su un obiettivo specifico che disperdere energie.