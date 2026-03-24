Secondo l'oroscopo del weekend 28-29 marzo 2026 l'Ariete è fedele, il Toro ha tanti impegni lavorativi e il Capricorno può essere molto passionale con il partner.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nel fine settimana, i sentimenti per la dolce metà sono fedeli e soprattutto stabili. I single hanno delle buone speranze che riguardano il futuro. Le nuove collaborazioni di lavoro possono portare tante soddisfazioni.

Toro: in amore non può mai mancare la complicità. I cuori solitari sono pronti a condividere molte più cose con la famiglia.

In questo weekend, gli impegni di lavoro sono tanti.

Gemelli: le amicizie risultano essere molto solide. La sfera amorosa è molto più serena del solito. Gli studi universitari stanno vivendo un buon momento.

Cancro: dei momenti ricchi di entusiasmo possono essere vissuti da chi cerca l'amore. Chi fa parte di una coppia ha poca comunicazione con il partner e questo può creare vari problemi. Sul lavoro, la creatività è davvero soddisfacente.

Leone: è possibile essere ipercritici nei confronti del partner. Attenzione perché i rapporti con la famiglia sono pessimi. La stanchezza può rallentare l'intero weekend.

Vergine: la sfera sentimentale può affrontare un periodo abbastanza pesante. I single sono molto affettuosi nei confronti degli amici.

Chi lavora in proprio ha tanti progetti da realizzare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: Nel fine settimana è probabile essere troppo rigorosi. Chi è solo da troppo tempo può affrontare un momento impegnativo. La forma non è proprio perfetta, ma l'allegria è presente.

Scorpione: tante rassicurazioni possono arrivare dalla dolce metà. L'energia psicofisica risulta essere molto buona. L'attenzione è tutta concentrata sulle finanze.

Sagittario: nei confronti della famiglia sono possibili delle tensioni. In modo troppo esagerato è possibile allontanare il partner. Un lieve malessere può scomparire velocemente.

Capricorno: delle parole ricche di passione sono destinate alla persona amata. Le emozioni dei cuori solitari sono davvero molto forti.

Una questione può portare del nervosismo sul lavoro.

Acquario: un fine settimana indimenticabile può essere affrontate insieme al partner. Degli acquisti consistenti possono essere fatti da chi lavora in proprio. L'energia mentale è ottima e invece la salute è così così.

Pesci: i single sono molto più aggressivi del previsto. Sul settore lavorativo sono presenti delle ottime occasioni. Improvvisamente può comparire una grande stanchezza e sconvolgere tutti i piani.