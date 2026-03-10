L'oroscopo di mercoledì 11 marzo è ricco di sorprese. Grazie all'osservazione dei transiti planetari, è possibile farsi un'idea dell'influenza che gli astri avranno sui dodici segni zodiacali.

La Vergine e il Capricorno avranno delle aspettative molto alte in amore, mentre il Cancro e la Bilancia dovranno confrontarsi con alcuni problemi sul posto di lavoro.

Oroscopo di mercoledì 11 marzo: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: le prime ore della giornata saranno piuttosto complesse. Vi sentirete stanchi e poco inclini a impegnarvi. Una volta passato il momento del pranzo, tuttavia, le cose diventeranno più facili.

Vi sembrerà di fare meno fatica e riuscirete a svolgere anche le mansioni più complesse. Alla fine, sarete davvero soddisfatti di voi stessi.

Toro: vi troverete con le spalle al muro. Non sarete affatto contenti degli ultimi sviluppi. Avrete bisogno di un po' di sostegno in più da parte della vostra famiglia. Un dialogo sano potrebbe cambiare le carte in tavola. Rabbia e rancore, invece, non faranno altro che peggiorare le cose. Per il momento, la fortuna non starà dalla vostra parte, ma il quadro planetario è in continuo mutamento.

Gemelli: sarà importante valutare bene tutte le alternative. L'astuzia non vi mancherà, ma non dovrete farvi trascinare dalle opinioni altrui. Non ci sarà niente di male nel chiedere più tempo.

Dal punto di vista sentimentale, potrete contare su un partner premuroso e presente. La sua vicinanza sarà essenziale. Non vi darà per scontati e cercherà di impegnarsi al massimo per rendere la relazione indistruttibile.

Cancro: sarà importante coltivare i rapporti con i vostri colleghi. Tenderete a chiudervi in voi stessi, ma questo atteggiamento potrebbe crearvi diversi problemi. Un approccio meno cauto, invece, riuscirà a rivoluzionare la situazione, aprendo porte e offrendo opportunità inaspettate. Dovrete solo lavorare sulla vostra socialità. Vi basterà poco per apportare i cambiamenti necessari.

Leone: vi rimboccherete le maniche per tornare a splendere. Non avrete paura di commettere passi falsi.

Preferirete un errore alla completa immobilità. Comincerete dalle piccole cose ma, nel giro di poco tempo, riuscirete a fare passa da gigante. Amici e parenti esprimeranno grande ammirazione nei vostri confronti. Le loro parole saranno un vero toccasana per l'autostima.

Vergine: non vi accontenterete di ascoltare solo delle belle parole. Vorrete assistere ai fatti e, per questo motivo, sarete molto esigenti in amore. Terrete d'occhio il partner, in modo da farvi un'idea precisa dei suoi comportamenti. Attenzione, però, a non tirare troppo la corda. Rischierete di dare vita a un clima difficile da gestire e costantemente vicino al limite di rottura. La pazienza non sarà mai troppa.

Bilancia: avrete delle idee geniali.

Questo vi semplificherà la vita sul posto di lavoro. Sarete in grado di gestire situazioni complesse e di ottenere ottimi risultati. Potreste trovarvi un po' in difficoltà con alcuni colleghi. L'invidia, infatti, sarà una brutta bestia. L'oroscopo vi consiglia di non fossilizzarvi troppo su di loro e di andare avanti per la vostra strada. Sarà il modo migliore per emergere.

Scorpione: non farete altro che rimproverarvi per le decisioni prese in passato. Temerete di aver sbagliato tutto. Di conseguenza, cercherete un modo per risolvere le cose. In realtà, sarà inutile concentrarvi su tale aspetti. Il presente e il futuro, invece, avranno tanto da regalarvi. Con il giusto approccio, riuscirete a raggiungere i traguardi tanto desiderato.

Dovrete solo evitare di sprecare le energie.

Sagittario: vi piacerà conoscere nuove persone, ma non avrete voglia di impegnarvi troppo. Legami intensi non faranno altro che mettervi in crisi. Preferirete basare le vostre conoscenze su chiacchierate superficiali, prive di rivelazioni rilevanti o di confidenze da custodire. Adotterete la stessa strategia anche in amore. La vostra famiglia potrebbe non essere molto d'accordo con tutto questo.

Capricorno: non vi accontenterete facilmente in amore. Vorrete avere accanto una persona con determinati requisiti. In caso contrario, preferirete restare single. Vi impegnerete continuamente per cercare di rendere stabile la relazione e per ridurre al minimo le delusioni.

Darete un contributo sostanziale alla coppia, ma pretenderete la stessa dedizione anche dal partner.

Acquario: non avrete molta voglia di ascoltare chiacchiere inutili. Starete alla larga da giustificazioni inconcludenti o poco credibili. Preferirete andare subito al punto. Sarete diretti, ma mai scortesi. Ciò vi consentirà di instaurare discorsi profondi e caratterizzata da una certa empatia. Gli amici e il partner non potranno fare a meno di aprirsi con voi. Si sentiranno subito a loro agio.

Pesci: sarete molto romantici e disponibili con la persona amata. Vedrete nel prossimo una risorsa importante. Di conseguenza, sarete poco inclini alle critiche. Preferirete evitare qualsiasi litigio. Opterete per un atteggiamento più tollerante, capace di semplificare i conflitti e di trovare un compromesso utile. Tutto questo vi renderà aperti nei confronti delle nuove esperienze.