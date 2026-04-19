In questa domenica di sole pieno, Gallipoli si conferma ancora una volta la regina del Salento. Lungo il litorale sabbioso della Baia Verde, la giornata è esplosa in tutta la sua bellezza: acqua trasparente, fondali bassi e un colore turchese che sembra uscito da una cartolina. Le spiagge di questa zona sono celebri proprio per il loro mare cristallino e per la sabbia fine e chiara, caratteristiche che attirano ogni anno migliaia di visitatori in cerca di relax e paesaggi da sogno .

Una distesa di acqua cristallina che lascia senza fiato

Oggi la Baia Verde ha mostrato il suo volto migliore: un mare calmo, limpido e luminoso, con sfumature che vanno dal verde acqua al blu intenso.

È proprio questa combinazione di colori a rendere la spiaggia una delle più amate del Salento, grazie anche ai fondali bassi e trasparenti che permettono di vedere chiaramente la sabbia sottostante .

La luce del sole, riflettendosi sull’acqua, ha creato giochi di bagliori che hanno incantato turisti e residenti. Una condizione ideale per chi ama nuotare, fare snorkeling o semplicemente camminare con i piedi immersi nell’acqua fresca.

Un litorale vivace tra stabilimenti e tratti liberi

La Baia Verde si estende per circa quattro chilometri, alternando lidi attrezzati e tratti di spiaggia libera. Gli stabilimenti offrono comfort e servizi per famiglie, coppie e gruppi di amici, mentre le zone libere permettono di vivere il mare in modo più autentico e spontaneo .

La sabbia è soffice e chiara, circondata dai colori intensi della macchia mediterranea che incornicia il paesaggio con profumi e tonalità tipiche del Salento. Un ambiente naturale che regala una sensazione di pace e benessere, a pochi minuti dal centro storico di Gallipoli .

Un tramonto che promette spettacolo

Se la giornata è stata perfetta, il tramonto non sarà da meno. La Baia Verde è famosa per offrire uno dei tramonti più suggestivi del Salento, con il sole che scende lentamente sul mare all'orizzonte dove si perdono dallo sguardo le tante imbarcazioni grandi e piccole che visitano questo mare, tingendo il cielo di rosa, arancio e oro. Un momento imperdibile per chi vuole concludere la giornata con un tocco di magia.