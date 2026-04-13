Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda dal 20 al 26 aprile 2026 rivelano che Adriano verrà ferito, mentre Eugenia minaccerà di togliersi la vita, ma non solo. Ad animare le puntate ci penserà anche Donna Petra che, dopo essere stata accusata per aver causato la scomunica di Padre Samuel, verrà licenziata dalla tenuta. Nel frattempo, Leocadia finanzierà nuovamente Manuel, ma a delle condizioni molto rigide che, purtroppo, l'uomo non potrà rifiutare.

Anticipazioni puntate dal 20 al 26 aprile de La Promessa: Adriano viene ferito, Eugenia fa una minaccia, Donna Petra viene licenziata

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro seguirà molto allarmato sua madre in quanto la donna si recherà al battesimo con un'arma. La situazione degenererà nel giro di poco tempo, sta di fatto che Adriano verrà ferito. Eugenia, dal canto suo, minaccerà di togliersi la vita. Dopo il tragico battesimo, però, arriverà un'altra brutta notizia.

Donna Petra verrà messa sotto torchio da tutti i protagonisti della tenuta. Nessuno si fiderà di lei e tutti continueranno a mettere in discussione il suo reale cambiamento. Proprio per tale ragione, verrà definitivamente accusata di essere stata lei a causare la scomunica di Padre Samuel.

Sarà Romulo ad informare la donna della formalità dell'accusa. Alla luce di questo, la donna sarà licenziata. Pia diventerà la nuova governante. Successivamente, la donna incontrerà Lope a cui nasconderà il braccialetto tra le lenzuola. In seguito, Sarà Ricardo a ritrovarlo.

Leocadia finanzia nuovamente Manuel, ma a delle condizioni piuttosto rigide

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel vesserà sempre in condizioni economiche critiche dopo che Tono ha perso il suo denaro. Leocadia, allora, deciderà di offrire all'uomo un ennesimo finanziamento. La donna, però, non agirà in maniera disinteressata, anzi, farà presente a Manuel che, mediante il suo gesto, il livello delle sue quote nell'attività aumenteranno considerevolmente.

Manuel si troverà in una situazione piuttosto complicata, tuttavia, non potrà fare a meno di accettare il denaro e le condizioni di Leocadia. Infine, Emilia farà un'importante confessione a Romulo, ovvero, gli rivelerà di non essere in realtà sposata.