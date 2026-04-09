L'oroscopo del 10 aprile 2026 con classifica consegna la medaglia d'oro al Capricorno, quella d'argento alla Vergine, mentre quella di bronzo al Toro. L'ultimo posto è stato assegnato al Sagittario che potrebbe sentirsi un po'annoiato.
Classifica del 10 aprile 2026
1. Capricorno
Siete al massimo: la Luna nel segno vi rende solidi, lucidi e determinati.
Il sestile con Mercurio vi aiuta anche a capire meglio le emozioni, vostre e degli altri.
Potete prendere decisioni importanti senza dubbi e ottenere risultati concreti.
Ottimo momento anche per sistemare situazioni rimaste in sospeso.
2. Vergine
Giornata molto produttiva: riuscite a organizzare, pianificare e mettere ordine in tutto.
L’intuito vi guida nelle scelte giuste, senza farvi perdere tempo.
Perfetta per lavoro, studio e decisioni pratiche.
Anche nei rapporti siete più lucidi del solito.
3. Toro
Energia stabile e rassicurante: vi sentite più tranquilli e in controllo.
Potete costruire qualcosa di concreto, passo dopo passo.
In amore e nei rapporti c’è più sicurezza e meno tensione.
4. Pesci
Mercurio nel segno vi rende profondi e intuitivi, ma oggi riuscite anche a esprimervi meglio.
Ottimo per chiarire, parlare e far capire ciò che provate davvero.
Le intuizioni sono affidabili.4. Pesci
Mercurio nel segno vi rende profondi e intuitivi, ma oggi riuscite anche a esprimervi meglio.
Ottimo per chiarire, parlare e far capire ciò che provate davvero.
Le intuizioni sono affidabili.
5. Cancro
Giornata emotiva ma gestibile: riuscite a non farvi travolgere.
Potete trovare un buon equilibrio tra ciò che sentite e ciò che è giusto fare.
Favoriti i rapporti e i chiarimenti sinceri.5. Cancro
Giornata emotiva ma gestibile: riuscite a non farvi travolgere.
Potete trovare un buon equilibrio tra ciò che sentite e ciò che è giusto fare.
Favoriti i rapporti e i chiarimenti sinceri.
6. Scorpione
Le emozioni sono profonde, ma oggi non vi dominano.
Avete più controllo e potete usare l’intuito in modo strategico.
Buon momento per capire situazioni complicate.. Ariete
Il Sole nel segno vi spinge ad agire, ma oggi capite che serve anche riflettere.
Giornata utile per pianificare e non solo per partire all’attacco.
Meglio fare un passo in meno ma più sicuro.
8. Acquario
Non è una giornata esplosiva, ma è utile.
Potete osservare, riflettere e prepararvi a qualcosa di più grande.
Meglio non forzare, ma accumulare idee.9. Bilancia
Un po’ di tensione interna: volete equilibrio ma qualcosa non torna del tutto.
Meglio non prendere decisioni importanti oggi.
Serve più chiarezza emotiva.
10. Gemelli
La mente non è lucidissima: rischiate distrazioni o fraintendimenti.
Attenzione a comunicazioni e dettagli.
Meglio rallentare e verific11. Leone
Giornata un po’ sottotono: meno energia e meno voglia di mettersi in gioco.
Meglio non forzare e aspettare momenti più dinamici.
12. Sagittario
Energia più lenta rispetto ai vostri standard.
Potreste sentirvi un po’ bloccati o annoiati.
Meglio adattarsi e non cercare troppi stimoli.are tutto.