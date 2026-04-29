L'oroscopo dell'1 maggio 2026 con Luna Piena in Bilancia annuncia relazioni e amicizie per il Sagittario, mentre nuove prospettive per l'Acquario ed equilibrio per il Toro.

Previsioni del primo maggio 2026

♈ Ariete

Sentite forte il confronto con l’altro.

Non potete fare tutto da soli: questa Luna vi chiede di ascoltare davvero chi avete accanto.

Se c’è qualcosa da chiarire, ora emerge fate attenzione.

♉ Toro

Vi invita a portare equilibrio nella quotidianità e nei rapporti. Piccoli gesti, attenzioni e stabilità fanno la differenza.

È una Luna più concreta di quanto sembri.

♊ Gemelli

Un giornata che vi rende molto favorevoli per l’amore e le emozioni.

Potete vivere momenti leggeri ma anche sinceri.

Qualcosa si apre, soprattutto nei sentimenti.

♋ Cancro

Una giornata che tocca corde profonde.

Casa, famiglia, radici emotive: qualcosa si muove dentro.

Può essere una Luna intensa ma anche liberatoria.

♌ Leone

Parole e relazioni in primo piano.

Attenzione a come comunicate: potete chiarire molto, ma anche creare tensioni.

Serve equilibrio.

♍ Vergine

Vi chiede di dare valore a voi stessi.

Non solo dare agli altri: anche ricevere.

È una Luna che riequilibra ciò che date e ciò che

♎ Bilancia

Siete i protagonisti.

Questa Luna vi illumina completamente: emozioni, relazioni, scelte.

È un momento di verità personale.

Qualcosa si chiude o si definisce.

♏ Scorpione

Luna più interiore vi accompagna questa giornata.

Sentite tanto, ma non tutto è visibile.

È il momento di ascoltarvi davvero e lasciare andare ciò che pesa. ottenete.

♐ Sagittario

avrete relazioni sociali e amicizie in evidenza.

Qualcuno può avvicinarsi… o allontanarsi.

Serve autenticità.

♑ Capricorno

Equilibrio tra vita personale e obiettivi.

Questa Luna vi chiede: state sacrificando troppo per il lavoro?

È il momento di riequilibrare.

♒ Acquario

Un primo maggio che apre la mente e il cuore.

Nuove prospettive, nuovi modi di vedere le relazioni.

È una Luna che può farvi cambiare idea su qualcosa di importante.

♓ Pesci

Una giornata davvero molto intensa emotivamente.

Legami profondi, ma anche bisogno di lasciar andare ciò che non è più sano.

È una Luna trasformativa.