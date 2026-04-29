L'oroscopo dell'1 maggio 2026 con Luna Piena in Bilancia annuncia relazioni e amicizie per il Sagittario, mentre nuove prospettive per l'Acquario ed equilibrio per il Toro.
Previsioni del primo maggio 2026
♈ Ariete
Sentite forte il confronto con l’altro.
Non potete fare tutto da soli: questa Luna vi chiede di ascoltare davvero chi avete accanto.
Se c’è qualcosa da chiarire, ora emerge fate attenzione.
♉ Toro
Vi invita a portare equilibrio nella quotidianità e nei rapporti. Piccoli gesti, attenzioni e stabilità fanno la differenza.
È una Luna più concreta di quanto sembri.
♊ Gemelli
Un giornata che vi rende molto favorevoli per l’amore e le emozioni.
Potete vivere momenti leggeri ma anche sinceri.
Qualcosa si apre, soprattutto nei sentimenti.
♋ Cancro
Una giornata che tocca corde profonde.
Casa, famiglia, radici emotive: qualcosa si muove dentro.
Può essere una Luna intensa ma anche liberatoria.
♌ Leone
Parole e relazioni in primo piano.
Attenzione a come comunicate: potete chiarire molto, ma anche creare tensioni.
Serve equilibrio.
♍ Vergine
Vi chiede di dare valore a voi stessi.
Non solo dare agli altri: anche ricevere.
È una Luna che riequilibra ciò che date e ciò che
♎ Bilancia
Siete i protagonisti.
Questa Luna vi illumina completamente: emozioni, relazioni, scelte.
È un momento di verità personale.
Qualcosa si chiude o si definisce.
♏ Scorpione
Luna più interiore vi accompagna questa giornata.
Sentite tanto, ma non tutto è visibile.
È il momento di ascoltarvi davvero e lasciare andare ciò che pesa. ottenete.
♐ Sagittario
avrete relazioni sociali e amicizie in evidenza.
Qualcuno può avvicinarsi… o allontanarsi.
Serve autenticità.
♑ Capricorno
Equilibrio tra vita personale e obiettivi.
Questa Luna vi chiede: state sacrificando troppo per il lavoro?
È il momento di riequilibrare.
♒ Acquario
Un primo maggio che apre la mente e il cuore.
Nuove prospettive, nuovi modi di vedere le relazioni.
È una Luna che può farvi cambiare idea su qualcosa di importante.
♓ Pesci
Una giornata davvero molto intensa emotivamente.
Legami profondi, ma anche bisogno di lasciar andare ciò che non è più sano.
È una Luna trasformativa.