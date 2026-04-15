L'oroscopo del 17 aprile 2026 con Luna Piena in Ariete suggerisce al Capricorno di lasciare spazio all'imprevvisto mentre al Sagittario di seguire l'istinto. Infine, la Vergine deve scegliere una priorità e concentrarsi.

Consigli segno per segno – 17 Aprile 2026

♈ Ariete

Siete al centro di tutto: sentite tutto più forte e più chiaro grazie alla Luna piena in Ariete. Consiglio: scegliete con coraggio, ma non per impulso. Quello che decidete può avere effetti a lungo termine.

♌ Leone

Avete energia e carisma da vendere. Suggerimento: usate questa forza per affermarvi, non per imporvi.

La differenza tra leadership e ego è sottile.

♐ Sagittario

Avete voglia di muovervi e cambiare. Consiglio: seguite l’istinto, ma date una direzione precisa. Non disperdete questa grande energia e usate sopratutto per chi è sincero.

♊ Gemelli

Mente velocissima, parole immediate. Consiglio: pensate un secondo in più prima di parlare. Non tutto va detto subito sopratutto con i permalosi.

♒ Acquario

Siete pronti a rompere schemi. Consiglio: cambiate qualcosa… ma con un senso. Non ribellatevi solo per il gusto di farlo.

♎ Bilancia

Relazioni sotto i riflettori. Consiglio: siate sinceri, anche se scomodo. Meglio una verità oggi che un dubbio che dura.

♉ Toro

Sentite instabilità intorno a voi. Suggerimento: non irrigiditevi troppo.

Più lasciate fluire, meno vi stressate.

♍ Vergine

Tutto sembra troppo intenso o fuori controllo, vi sembra di esplodere. Consiglio: non cercate di sistemare tutto. Scegliete una priorità e concentratevi solo su quella.

♋ Cancro

Emozioni forti e reazioni rapide. Consiglio: fermatevi prima di rispondere. Un attimo di calma evita grandi discussioni.

♏ Scorpione

Avrete una giornata profonda e trasformativa. Suggerimento: accettate ciò che emerge, anche se scomodo e complicato. È il primo passo per cambiare davvero.

♑ Capricorno

Pressione e responsabilità si fanno sentire. Consiglio: non controllate tutto. Lasciate spazio anche all’imprevisto per avere un po' più di spensieratezza.

♓ Pesci

Confusione emotiva e stanchezza. Suggerimento: non decidete per questa giornata. Ascoltate, osservate e rimandate.