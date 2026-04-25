Secondo l'oroscopo del 26 aprile, i nati sotto il segno del Capricorno vivranno un periodo da protagonisti in amore, dominato dal carisma e dalla passione. Per i Gemelli, l’oroscopo suggerisce pazienza verso i nuovi legami, invitandoli a non forzare i rapporti che si chiudono spontaneamente. Infine, le persone della Vergine dovranno gestire con prudenza le tensioni di coppia, sebbene per molti si prospettino serenità e importanti passi avanti nella vita domestica.

La giornata di domenica 26 aprile secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Preparatevi a vivere emozioni intense e nuove avventure; se la routine vi opprime, riscoprirete il piacere della seduzione.

Tuttavia, fate attenzione: se manca l'intesa con il partner, potreste cedere alla tentazione di cercare altrove ciò che desiderate. Voto: 7,5

Toro – Godetevi il successo: riceverete sguardi e lusinghe capaci di appagare il vostro amor proprio. Sebbene siate restii a impegnarvi seriamente nonostante un partner ideale, i cuori solitari vivranno presto un incontro travolgente. Voto: 8

Gemelli – Se la solitudine vi pesa, non scoraggiatevi: nuovi legami sbocceranno col tempo, mentre altri svaniranno naturalmente. Restate aperti al confronto senza forzare la mano; chi si allontana potrebbe aver colto sfumature del vostro carattere che ancora ignorate. Voto: 7

Cancro – Se soffrite la mancanza di stimoli o la monotonia, la ruota finalmente gira.

Tuttavia, selezionate con cura i vostri affetti ed evitate mosse azzardate, specie se vivete una crisi di coppia. Siate onesti: mettere a repentaglio la lealtà reciproca in questo momento potrebbe costarvi carissimo. Voto: 6,5

Previsioni amorose e sentimentali per il giorno 26 aprile: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È il momento ideale per superare insieme i vecchi ostacoli economici e domestici, costruendo basi solide per il futuro. Supportati dal caso favorevole e da un profondo rispetto, riuscirete a concretizzare ogni progetto rimasto nel cassetto. Voto: 8,5

Vergine – L'oroscopo dell'amore vi consiglia di gestire con prudenza eventuali tensioni sentimentali, decidendo se lottare o cambiare rotta definitivamente.

Per molti di voi, invece, il periodo promette grande serenità e passi importanti verso una nuova casa. Voto: 7

Bilancia – Riflettete sul perché le vostre relazioni siano così complicate, evitando di legarvi a persone ambigue che frenano la vostra serenità. Meritate circondarvi di gioia e sorrisi autentici: è il momento di voltare pagina e ricominciare. Voto: 6,5

Scorpione – Vi attendono esperienze dinamiche e stimolanti: la fedeltà sarà naturale se vi sentite appagati, mentre i single si lasceranno travolgere dalla passione senza però rinunciare alla propria indipendenza emotiva. Voto: 8

Astrologia e pagelle di domenica 26 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sognate una stabilità affettiva ed economica che presto potrebbe bussare alla vostra porta.

Se vivete una relazione, un approccio tollerante vi aiuterà a realizzare i vostri piani; nelle nuove conquiste, invece, puntate tutto sulla spontaneità. Voto: 7,5

Capricorno – Grazie al vostro carisma e a un pizzico di astuzia, sarete i veri protagonisti della sfera sentimentale, tra progetti seri e notti di fuoco. Che cerchiate un legame profondo o un semplice flirt, le stelle asseconderanno ogni vostro desiderio. Voto: 9

Acquario – Non scappate dai problemi, o rischierete di compromettere legami preziosi. Affrontate i contrasti con malizia per riaccendere l’intesa di coppia, mentre voi single conquisterete cuori senza sforzo. Voto: 6,5

Pesci – Dite addio alle insicurezze e aprite il cuore alla fiducia, ricambiando con affetto le cure che ricevete. È il momento ideale per trovare l'amore vero e costruire un futuro stabile, splendendo finalmente di luce propria. Voto: 8,5