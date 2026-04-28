Secondo l'oroscopo del weekend 2-3 maggio 2026 l'Ariete può fare alcuni incontri stimolanti, il Toro può iniziare una sincera amicizia e l'Acquario è misterioso.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi cerca l'amore può fare degli incontri stimolanti. Sulla sfera sentimentale si possono vivere dei momenti intensi. Nel fine settimana è possibile agire in modo impulsivo.

Toro: nei confronti del partner, il clima può essere più disteso del previsto. Nel weekend si può iniziare un rapporto di amicizia molto sincero.

In generale, la salute è abbastanza buona.

Gemelli: è possibile ritrovare la fiducia per la persona amata. Una questione pratica va affrontata con tranquillità. Finalmente sulla sfera professionale può iniziare una fase concreta.

Cancro: con un buon dialogo si possono evitare dei malintesi con il partner. Il campo lavorativo può regalare delle opportunità particolarmente interessanti. Per il fisico è importante non trascurare mai il riposo.

Leone: una maggiore sicurezza è presente in amore. Una situazione ambigua può creare imbarazzo in chi è solo da tempo. Sul lavoro si possono prendere delle decisioni importanti.

Vergine: delle dolci fantasie sono possibili nel fine settimana. Una buona sintonia è in corso con la famiglia.

L'ambito lavorativo risulta essere positivo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi ha una relazione è avvolgente nei confronti del partner. I cuori solitari hanno più insicurezze del previsto. I progetti di lavoro risultano essere veramente ambiziosi.

Scorpione: in amore si possono raggiungere dei traguardi importanti. Con calma si possono iniziare delle nuove avventure professionali. In questo periodo è indispensabile muoversi molto di più e mangiare meno.

Sagittario: degli attimi di tristezza possono comparire in amore. Chi ha dei figli è molto più tenero del previsto. La creatività è la vera protagonista del weekend.

Capricorno: chi fa parte di una coppia è affettuoso con la persona amata.

I single possono essere protetti da tutta la famiglia. Sul lavoro ci sono tanti ostacoli da superare e questo può portare nervosismo.

Acquario: chi cerca l'amore è abbastanza misterioso. Chi lavora in proprio è più testardo del solito. Chi deve partire per un breve viaggio di piacere è molto felice.

Pesci: sono probabili delle lievi delusioni dalla dolce metà. Attenzione perché sono in corso delle tensioni con alcuni amici. Le finanze stanno vivendo un momento buono.