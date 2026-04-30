Secondo l'oroscopo del 2 maggio 2026 l'Ariete può affrontare una fase malinconica, il Toro è attivo e l'Acquario può essere molto triste.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i cuori solitari possono attraversare una breve fase malinconica. Il rapporto con il partner procede molto meglio del previsto. Sul campo lavorativo sono probabili dei rallentamenti.

Toro: per la sfera sentimentale è una giornata molto favorita. Finalmente i single sono più attivi del passato. In questo periodo, chi lavora in proprio è produttivo.

Gemelli: chi ha una relazione è abbastanza invidioso della persona amata. Sul lavoro possono ritornare le idee originali. Durante la giornata può comparire una leggera stanchezza fisica.

Cancro: chi fa parte di una coppia può condividere le proprie fantasie con il partner. Chi cerca l'amore ha molto entusiasmo per affrontare la giornata. Sulla sfera professionale è in corso un leggero miglioramento.

Leone: per la relazione amorosa è un periodo davvero pesante. I single possono vivere una giornata abbastanza incerta. Degli investimenti sbagliati possono creare nervosismo.

Vergine: in amore è il momento ideale per parlare di tutto quello che non funziona. I cuori solitari sono molto più emotivi del previsto.

Sull'ambito professionale serve più chiarezza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi fa parte di una coppia può avere alcuni dubbi. In questo periodo, i pensieri sono davvero troppi. Riorganizzare il lavoro in modo più attento è davvero fondamentale.

Scorpione: le emozioni di chi è solo da tempo sono più intense. Per l'amore è una giornata estremamente tranquilla. Sul lavoro è importante non fermarsi, ma realizzare tanti nuovi progetti.

Sagittario: sulla sfera sentimentale è presente una grande energia. Finalmente è possibile dimenticare un periodo pesante. Sulla sfera lavorativa serve più collaborazione.

Capricorno: i single sono il punto di riferimento per molte persone. Sull'ambito lavorativo ci sono delle responsabilità in più da affrontare.

Sono presenti ancora un leggero nervosismo e dello stress.

Acquario: è possibile essere tristi, per non avere mantenuto una promessa con il partner. I cuori solitari devono fare attenzione alle spese inutili. La salute e l'umore sono in netto miglioramento.

Pesci: è importante affrontare la giornata con molta calma. Si devono evitare le polemiche con la persona amata. La sensibilità in questo momento è davvero alta.