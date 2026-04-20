Secondo l'oroscopo del 22 aprile 2026 i Gemelli possono risolvere dei dubbi, il Cancro può essere incerto e lo Scorpione è tollerante.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: con molto coraggio è possibile parlare al partner. I single sono più irruenti del previsto. Finalmente possono arrivare delle risposte dal campo lavorativo.

Toro: la relazione amorosa prosegue in modo stabile. I cuori solitari sono pronti ad ascoltare con attenzione la famiglia. La sfera professionale sta vivendo un periodo importante.

Gemelli: chi sta attraversando una crisi può trovare una buona soluzione insieme alla dolce metà. Chi cerca l'amore può finalmente risolvere un dubbio. Alcuni rallentamenti sono probabili sul lavoro.

Cancro: le tensioni non vanno assolutamente riversate in amore. Chi è solo da troppo tempo è abbastanza incerto. In questo momento è importante non disperdere inutilmente le energie.

Leone: con la persona amata è possibile recuperare la complicità. Sull'ambito professionale è in arrivo una soluzione concreta. La salute è in recupero è inoltre è presente molta forza.

Vergine: chi fa parte di una coppia ha molta voglia di realizzare dei nuovi progetti insieme al partner. Una tensione con la famiglia può essere risolta.

Con molta prudenza si deve affrontare l'ambito lavorativo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: può ritornare la serenità in amore. Con molta facilità si può terminare un progetto di lavoro. Questo è il momento più adatto per staccare la spina e fare una gita fuori porta.

Scorpione: con forza possono emergere delle tensioni. Nei confronti della dolce metà è importante essere tolleranti. Possono comparire dei lievi malesseri stagionali.

Sagittario: chi sta progettando una convivenza è davvero felice. Alcuni errori sono probabili sulla sfera professionale. La salute può avere dei problemi causati dallo stress.

Capricorno: chi ha una relazione di vecchia data può vivere delle forti emozioni. Chi lavora in proprio è alla ricerca di nuove opportunità.

La forma fisica è ottima, ed è presente tanta spensieratezza.

Acquario: chi cerca l'amore è più agile del solito. Senza pensieri è possibile affrontare l'intera giornata. Sul lavoro sono possibili delle spese impreviste.

Pesci: in questo periodo è possibile essere molto ribelli. Con sicurezza si possono raggiungere degli obbiettivi professionali. L'umore è altalenante e la salute è abbastanza discreta.