Secondo l’oroscopo del 24 aprile, i nativi della Bilancia si apriranno a incontri seri e progetti futuri. I nati sotto il segno dell’Ariete riscopriranno la passione o risolveranno le crisi attraverso il dialogo, mentre i Gemelli supereranno la malinconia per riaccendere la complicità di coppia.

Oroscopo dell'amore e pagelle del giorno 24 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – Lasciatevi travolgere da emozioni profonde: le coppie storiche riscopriranno l’entusiasmo grazie a un nuovo romanticismo, mentre chi vive un momento di crisi dovrebbe puntare sul dialogo sincero per rinascere.

Voto: 8

Toro – Preparatevi a vivere esperienze memorabili, ricordando però che i sentimenti più profondi nascono spesso con discrezione. Aria di grandi cambiamenti e progetti di vita vi circonda: godetevi il trasporto dei sensi nella coppia, liberandovi finalmente dai troppi pensieri. Voto: 8,5

Gemelli – È giunto il momento del vostro riscatto emotivo: abbandonate ogni malinconia e apritevi a un nuovo capitolo. Per chi vive in coppia, questo è il momento giusto per riaccendere l’entusiasmo e la complicità di un tempo. Voto: 8

Cancro – Evitate che i parenti minino l'armonia di coppia e gestite i conflitti con dolcezza anziché con aggressività. Per i single si prospetta una fase passionale: non cercate l'idolo ideale, ma costruite la realtà che desiderate.

Voto: 7,5

Astrologia e pagelle di venerdì 24 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Ignorate quella strana sensazione di disagio e apritevi a nuove conoscenze per distrarvi. Non permettete a nessuno di farvi sentire inadeguati; l'indifferenza di una persona non definisce chi siete né i vostri pregi. Voto: 7

Vergine – Costruite il vostro amore giorno dopo giorno, evitando chiunque cerchi di ingannarvi. Se avete una relazione d’amore, investite più energie nel romanticismo: la cura che dedicherete al partner tornerà indietro sotto forma di profonda gratitudine. Voto: 7,5

Bilancia – L'aria si fa piccante e potreste finalmente incrociare qualcuno in grado di farvi dimenticare i flirt passeggeri per qualcosa di serio.

Siete pronti a vivere sentimenti travolgenti, magari pianificando un futuro insieme, mentre chi è single godrà di momenti di puro svago. Voto: 8,5

Scorpione – La passione non vi mancherà, tuttavia, evitate che i vecchi risentimenti si trasformino in discussioni distruttive e pungenti. Cercate un dialogo costruttivo con il partner oppure, se sentite che è finita, abbiate il coraggio di ricominciare da zero. Voto: 7

La giornata di venerdì 24 aprile dal punto di vista dell'amore: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Aspettatevi un vortice di sensazioni che animerà i vostri rapporti, portando brio ma poca costanza. Lanciatevi pure in nuove avventure, consapevoli che il vostro giudizio su chi vi sta accanto potrebbe cambiare rapidamente.

Voto: 7,5

Capricorno – Questo periodo promette colpi di fulmine inaspettati capaci di travolgervi. L'oroscopo vi invita a mettere da parte la diffidenza, a mostrare il vostro lato più autentico e a non permettere ai ricordi amari di rovinarvi il presente. Voto: 7,5

Acquario – Mettete da parte l'avversione per i legami troppo rigidi e concentratevi su progetti concreti, come una casa comune o un figlio. Approfittate di questo periodo per risanare i rapporti fragili oppure per chiuderli, lasciando spazio a un nuovo capitolo più felice. Voto: 8

Pesci – Questo periodo resterà impresso nei vostri cuori grazie a traguardi importanti e grande vitalità. Non temete le sviste, poiché rivelano chi siete davvero. Tuttavia, se avvertite aria di crisi nel rapporto, cercate di capire se desiderate davvero voltare pagina o solo una ventata di novità. Voto: 7,5