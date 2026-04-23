Secondo l'oroscopo del 25 aprile 2026 il Toro può avere delle tensioni con la persona amata, i Gemelli devono essere pazienti e il Capricorno è riflessivo.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in amore è possibile prendere delle decisioni in modo impulsivo. Chi è solo da tempo è più vivace del solito. L'ambito lavorativo ha bisogno di più lucidità.

Toro: durante la giornata sono probabili delle tensioni inutili con il partner. I single hanno delle incomprensioni con la famiglia. Sul lavoro, una questione in sospeso da tempo può essere risolta.

Gemelli: chi fa parte di una coppia ha bisogno continuamente di rassicurazioni dalla dolce metà. La a pazienza è l'arma migliore da usare sulla sfera professionale. L'energia fisica può avere un buon recupero.

Cancro: chi ha una relazione di vecchia data può fare dei progetti importanti insieme alla persona amata. I cuori solitari possono affrontare una giornata abbastanza tranquilla. Sull'ambito professionale è presente tanta confusione.

Leone: la mente in questo momento è molto attiva. Con il partner può ritornare il desiderio di leggerezza. Per ricaricare le energie è necessario avere dei momenti di pausa.

Vergine: il dialogo con la dolce metà è sereno. L'atteggiamento di chi lavora in proprio è molto deciso.

La salute è stabile e invece l'umore può avere degli alti e bassi.

Il resto dei segni zodiacali

bilancia: un progetto importante può essere portato avanti insieme alla persona amata. In questo periodo è presente molta determinazione. L'ambizione è la vera protagonista dell'ambito lavorativo.

Scorpione: chi fa parte di una coppia ha bisogno di avere delle conferme dal partner. Sul lavoro è fondamentale non trascurare i dettagli. Buona la forma fisica e l'umore è molto allegro.

Sagittario: durante la giornata sono probabili dei piccoli imprevisti. Con molta calma si può affrontare l'intera famiglia. Sulla sfera professionale è possibile essere autoritari.

Capricorno: per l'amore è in corso una fase riflessiva.

Chi è solo da troppo tempo ha dei dubbi da chiarire. Lo stress può farsi sentire improvvisamente.

Acquario: i single sono veramente sinceri con tutti. Alcune nuove opportunità sono in arrivo dalla sfera professionale. La salute è discreta e l'umore abbastanza altalenante.

Pesci: la relazione amorosa può vivere delle tensioni. Chi cerca l'amore può incontrare una persona interessante. In questo momento, l'energia può avere una buona crescita.