Secondo l'oroscopo del 29 aprile 2026 il Toro ha una vitalità molto contagiosa, i Gemelli possono essere distratti e il Cancro può fare dei nuovi incontri.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: sulla sfera sentimentale, l'atmosfera è vivace. Chi lavora in proprio ha l'esigenza di essere più determinato. La resistenza fisica risulta essere veramente ottima.

Toro: i cuori solitari hanno una vitalità contagiosa. La relazione amorosa ha una buona passione. Sul campo professionale si possono ottenere dei risultati soddisfacenti.

Gemelli: in amore si può chiarire una questione in sospeso. I single possono avere dei momenti di distrazione. Per la salute è in corso una fase di recupero.

Cancro: chi è solo da tempo può fare tanti incontri. Un nuovo impegno di lavoro ha bisogno di molta grinta. Con il sorriso si può affrontare l'intera giornata.

Leone: chi cerca l'amore è veramente allegro. Una questione può rallentare il campo professionale. La salute e la forma fisica possono avere un bel miglioramento.

Vergine: la sfera sentimentale ha una buona comunicazione. Delle malinconie possono rovinare la giornata. Attenzione perché può farsi sentire la stanchezza accumulata.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono pensare al futuro con molta fiducia.

L'energia presente in amore è davvero alta. Chi lavora in proprio può ricevere una conferma importante.

Scorpione: i single sono più precisi del passato. Chi fa parte di una coppia è troppo emotivo. Una questione economica può creare nervosismo.

Sagittario: si può affrontare una fase di trasformazione profonda. La passione nei confronti del partner è ai massimi livelli. Sul lavoro, una spesa importante va affrontata con prudenza.

Capricorno: sulla relazione amorosa è presente una grande gioia. La creatività è pronta a regalare delle buone soddisfazioni. Dei fastidi di stagione possono comparire improvvisamente.

Acquario: chi fa parte di una coppia è più tollerante con la dolce metà. Sull'ambito lavorativo è un periodo altalenante.

Lo stress mentale è troppo e invece la salute è discreta.

Pesci: è possibile condividere dei pensieri con il partner. I single possono vivere una giornata davvero soddisfacente. Sul lavoro è necessario avere una buona strategia.