Le previsioni per l'oroscopo di giovedì 23 aprile, annunciano un cielo molto particolare per i segni zodiacali, pronto a influenzare le loro vite dal punto di vista amoroso e professionale.

Il Sagittario sarà mosso da grandi ambizioni e avrà grandi aspettative sulle spalle, almeno per quanto riguarda il lavoro, mentre il Cancro sarà piuttosto sereno insieme alla persona che ama. Per i nativi Leone servirà pazienza prima di riuscire a centrare un obiettivo, mentre Scorpione dovrà essere capace di chiarire bene i propri sentimenti.

Previsioni oroscopo giovedì 23 aprile 2026 segno per segno

Ariete: vita amorosa non sempre gradevole in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna in quadratura non permette chiarimenti tra voi e la persona che amate, ma sarete ancora in tempo per evitare possibili conflitti se usate la testa. Nel lavoro sarà una giornata produttiva, con idee brillanti da parte di Mercurio da cogliere al volo. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di giovedì appagante dal punto di vista sentimentale, grazie alla Luna e Venere che portano un clima sereno tra voi e il partner. Il dialogo sarà protagonista, senza rinunciare alla passione, mentre i single potranno vivere incontri interessanti. In quanto al lavoro state attraversando una fase di crescita, che può portare a buone occasioni per il futuro.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner scorrerà una buona intesa, utile per vivere momenti piacevoli quando ci sarà l'occasione. In quanto al lavoro Marte e Mercurio vi permetteranno di fare buoni progressi in quel che fate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Cancro: con la Luna e Venere in buon aspetto, vivrete una giornata abbastanza serena con la persona che amate. Se siete single potreste iniziare a provare un po’ d'attrazione per una persona conosciuta da poco. In quanto al lavoro meglio non prendere troppi rischi per il momento. La posizione sfavorevole di Marte e Mercurio potrebbe spingervi a prendere le decisioni sbagliate.

Voto - 7️⃣

Leone: dovrete avere ancora un po’ di pazienza secondo l'oroscopo. Venere sta per cambiare posizione, ma fino ad allora, cercare di forzare le cose tra voi e il partner non vi porterà da nessuna parte. Nel lavoro vorreste esprimere le vostre potenzialità, ma non dovrete correre troppo. Per raggiungere il successo, dovrete fare un passo alla volta. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una giornata dolcissima dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La passione sarà in primo piano grazie a Venere, ma con la Luna a favore, sarete in grado anche di dimostrare un po’ di maturità quando serve. In ambito professionale vi sentirete più a vostro agio, capaci di gestire correttamente ogni situazione.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta in questo giovedì di aprile. Queste stelle stanno per assumere una posizione migliore nei vostri confronti, ma per il momento, dovrete avere pazienza e capire cosa potete fare per migliorare. In quanto al lavoro potrebbe esserci qualche tensione da gestire con i colleghi. Attenzione a non incaponirvi troppo e cercare di pretendere ragione anche quando sbagliate. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in buon aspetto vi aiuterà a mostrare un pizzico di empatia in più nei confronti del partner. Anche se Venere continua a remarvi contro, in questa giornata potreste fare qualcosa per migliorare il vostro legame. In ambito lavorativo sarete attivi e propositivi, ottenendo risultati più concreti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: in questa giornata di giovedì sarete mossi da grandi ambizioni e aspettative secondo l'oroscopo, soprattutto in campo professionale. Il sostegno di Marte e Mercurio vi permetterà di essere attivi e precisi, ottenendo risultati interessanti. In ambito amoroso cercate di fortificare il vostro legame in questo periodo. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali discrete in questo periodo secondo l'oroscopo. Venere porterà romanticismo, ma con la Luna in opposizione non ci sarà sempre un ottimo feeling con la persona che amate. Sul fronte professionale non siate impulsivi o precipitosi nel vostro modo di fare, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo del momento favorevole dal punto di vista professionale.

La vostra determinazione porterà a risultati concreti, incentivandovi a fare di più. In amore avrete voglia di libertà, ma con Venere in quadratura non potrete pretendere più tanto. Provate a chiarire le vostre intenzioni fin da subito. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo gradevole in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Sarete aperti e comprensivi nei confronti del partner, cercando di costruire un rapporto piacevole in ogni situazione. In quanto al lavoro sarà una giornata proficua se riuscirete a giocare bene le vostre carte. Voto - 8️⃣