Nell'oroscopo del giorno giovedì 9 aprile, le configurazioni planetarie favoriscono i segni di Fuoco e d'Aria, mentre i segni di Terra e d'Acqua sono chiamati a gestire con prudenza le questioni finanziarie e burocratiche.

Il segno del Toro vivrà una giornata di grande magnetismo grazie alla Luna e Venere, mentre il Sagittario sarà invitato alla prudenza in ambito professionale. Il Leone dovrà avere l'umiltà di chiedere scusa quando sbaglia e imparare dai propri errori, mentre Scorpione dimostrerà curiosità e voglia di fare.

Previsioni oroscopo giovedì 9 aprile 2026 segno per segno

Ariete: questa giornata potrebbe non essere così stimolante dal punto di vista sentimentale. La posizione della Luna i mette un po’ a disagio, causando piccoli malintesi per via di parole dette a mezza voce. Bisogna fare chiarezza per poter stare bene insieme. In quanto al lavoro la pianificazione sarà fondamentale per riuscire a mettere insieme buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale gradevole in questo periodo secondo l'oroscopo. Sarà un bel giovedì da dedicare alle persone che amate, soprattutto per voi cuori solitari, che dimostrerete magnetismo e buone sensazioni. In quanto al lavoro state facendo buoni progressi, dimostrando di meritare il ruolo che ricoprite.

Voto - 9️⃣

Gemelli: previsioni astrali che annunciano una giornata di tranquillità dal punto di vista sentimentale. Le stelle saranno in buon aspetto, concedendovi momenti di piacevole intimità con la vostra fiamma. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento. Pianificate bene, e non prendete iniziativa se avete dubbi. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di giovedì produttiva per quanto riguarda il lavoro. Le vostre idee troveranno terreno fertile, permettendovi di mettere insieme progetti di buona qualità. Per quanto riguarda i sentimenti invece, la Luna potrebbe causare qualche piccolo dispiacere. Affidatevi a Venere in sestile per mantenere una discreta armonia nel vostro rapporto.

Voto - 7️⃣

Leone: se le cose al lavoro non vanno come previsto, a causa di un vostro errore, chiedete scusa, ma soprattutto, imparate dai vostri errori, in modo tale da non cadere nuovamente. Sul fronte amoroso non ci sarà una vivace atmosfera tra voi e il partner a causa di Venere in cattivo aspetto. Attenzione a non lamentarvi troppo, e non causare ulteriori incomprensioni. Voto - 6️⃣

Vergine: sarete tra i segni più romantici in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in trigono vi permetteranno di brillare e mostrare tutta la vostra generosità e amore nei confronti della vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In quanto al lavoro avrete bisogno di nuove idee, che possano dare una scossa ai vostri progetti in corso e aiutarvi a risalire la china.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una giornata solamente discreta per voi secondo l'oroscopo. Questo cielo annuncia la Luna in quadratura dal segno del Capricorno, che potrebbe mettervi in difficoltà con la vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo dovrete dimostrare di saper gestire i vostri progetti in autonomia, dunque non ci sarà spazio per gli errori. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo del momento che annuncia la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Dall'altra parte però, Venere vi mette in difficoltà, ma con un po’ di maturità e buon senso, potreste vivere una giornata abbastanza tranquilla. Sul fronte professionale vi sentirete in forma, capaci di poter raggiungere obiettivi ambiziosi con le giuste idee, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 7️⃣

Sagittario: un pizzico di prudenza in campo professionale sarà necessaria in questo periodo. Queste stelle non vi daranno tante occasioni per poter raggiungere i vostri obiettivi, quindi sarà necessario sfruttare le risorse a vostra disposizione per massimizzare il risultato. In amore vivrete un periodo di stabilità nel vostro rapporto, che non vi farà affatto male. Voto - 7️⃣

Capricorno: godrete di un cielo piuttosto sereno in questo periodo secondo l'oroscopo. Nel lavoro sarete precisi in ogni dettaglio, dimostrando capacità sopra la media. In amore l'equilibrio sarà fondamentale per poter stare bene insieme alla persona che amate. Se ci sarà l'occasione però, lasciatevi andare a qualche momento di passione e intesa.

Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali stabili dal punto di vista professionale. Avrete buone capacità nel vostro impiego, ma una collaborazione con un collega potrebbe essere di grande aiuto per poter crescere. In amore fate attenzione a Venere in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo. Voto - 7️⃣

Pesci: la voglia di avventura vi chiama in questo periodo, e con la Luna e Venere in buon aspetto, non potrete scegliere compagno migliore della vostra anima gemella. In quanto al lavoro l'ottimismo vi rende invincibili, e il sostegno di Marte e Mercurio vi permetterà di mettere a segno ottimi risultati. Voto - 9️⃣