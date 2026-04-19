Nell'oroscopo del giorno lunedì 20 aprile, i segni zodiacali inizieranno una nuova settimana che possa dare il meglio in amore, nel lavoro, e dare magari un pò di fortuna.

Venere e Giove permettono un'ottima intesa per il segno del Toro, mentre il Cancro sarà piuttosto affettuoso nei confronti del partner. Forza e rigore caratterizzeranno la giornata dei nativi Ariete, mentre il Leone non dovrà esagerare e prendersi troppe libertà in amore.

Previsioni oroscopo lunedì 20 aprile 2026 segno per segno

Ariete: la settimana si aprirà con una forte carica energetica che vi spinge ad agire senza troppe esitazioni, soprattutto nel lavoro.

Forza e rigore saranno al centro, e vi permetteranno di raggiungere agilmente i vostri scopi. In amore queste stelle vi permetteranno di costruire un legame sincero con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in questo lunedì di aprile. Vi sentirete in sintonia con la persona che amate, pronti a costruire un legame stabile e affiatato in ogni situazione. In ambito professionale prendetevi il vostro tempo per gestire al meglio le vostre mansioni e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Gemelli: prima giornata della settimana positiva secondo l'oroscopo. La sensibilità che vi contraddistingue vi permetterà di vivere una relazione forte e appagante. Se siete single ci sarà qualcosa in voi che vi permetterà di brillare agli occhi degli altri.

Nel lavoro avrete cura delle vostre mansioni, cercando sempre di puntare in alto. Voto - 9️⃣

Cancro: con Venere in sestile dal segno del Toro, sarete piuttosto affettuosi nei confronti del partner in questo periodo. Il vostro modo di amare sarà vivace, capace di vivere un legame dolce e appagante. In ambito professionale sforzatevi per buttare giù qualche nuova idea che possa funzionare meglio. Chiedete aiuto a un collega più esperto se necessario. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale in crescita in questo periodo. Cercherete di imparare molto dagli altri e capire cosa potete fare per migliorare, dimostrando fiducia e buone capacità. In amore la Luna sarà dalla vostra parte, ma con Venere in quadratura, le occasioni romantiche per conquistare l'anima gemella non saranno molte.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale altalenante all'inizio di questa nuova settimana. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, sentirete spesso il bisogno di sicurezza nel vostro rapporto. In ambito professionale prendetevi più cura dei vostri progetti, cercando di puntare più in alto. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo migliore in campo amoroso secondo l'oroscopo. La Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli v'invita a brillare, ma senza esagerare. Avrete voglia di essere al centro dell'attenzione, ma dovrete giocare bene le vostre carte, soprattutto voi single. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento, ma soprattutto, attenzione a non peccare di presunzione.

Voto - 6️⃣

Scorpione: avrete bisogno di fare ordine e chiarezza nella vostra vita sentimentale. Venere in opposizione porterà qualche ostacolo nel vostro rapporto, che solo insieme al partner potrete superare. In ambito professionale vi sentirete a vostro agio in quel che fate, ma non sempre avrete la risposta giusta a ogni situazione che si presenterà. Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo del momento che vedrà la Luna agitarsi contro di voi secondo l'oroscopo. In amore non ci sarà sempre un'intesa stabile, ma sarà possibile superare eventuali ostacoli se dimostrerete la giusta maturità e comprensione. In quanto al lavoro avrete le capacità giuste per potervi distinguere e raggiungere importanti obiettivi, soprattutto voi nativi nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Capricorno: vita amorosa che vi darà qualche soddisfazione in questo lunedì di aprile. Lasciatevi guidare da Venere in trigono e vivere forti emozioni, soprattutto se questa giornata rappresenta qualcosa di speciale per voi. Nel lavoro riflettete bene prima di agire. Con Marte e Mercurio in quadratura potreste commettere facilmente un errore. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una giornata discreta dal punto di vista sentimentale. La Luna sarà favorevole, utile per provare a chiarire ciò che non funziona nel vostro rapporto, ma con Venere in quadratura non aspettatevi forti emozioni. In ambito professionale sarete abili in quel che fate, ciò nonostante, se potete, concedetevi una pausa per riprendere fiato.

Voto - 7️⃣

Pesci: periodo discreto in amore secondo l'oroscopo. Venere sarà dalla vostra parte, ma attenzione alla Luna in quadratura. Un confronto costruttivo con la persona che amate sarà sicuramente utile per crescere insieme. In ambito professionale avrete buone energie, da sfruttare intelligentemente per i vostri progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣