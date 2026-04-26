Il lunedì si apre con un’energia frizzante che invita a rimettersi in gioco con curiosità. Dopo il relax domenicale, l'oroscopo di lunedì 27 aprile annuncia un cielo intenso per i segni zodiacali, in amore e nel lavoro.

I nativi Ariete saranno intraprendenti e con tanta voglia di fare, mentre i Gemelli non dovranno essere impulsivi nel loro modo di amare. Il segno del Cancro non dovrà peccare di presunzione al lavoro, mentre l'Acquario si sentirà coinvolto nei propri progetti professionali.

Previsioni oroscopo lunedì 27 aprile 2026 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà con un cielo abbastanza sereno nei vostri confronti. VI sentirete liberi di amare, liberi di poter dare un importante contributo alla vostra storia d'amore. In quanto al lavoro Marte e Mercurio vi renderanno intraprendenti e con tanta voglia di fare, con occasioni e possibilità di mettere insieme importanti risultati. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna in trigono dal segno della Vergine vi renderà più empatici e comprensivi nei confronti del partner. Ritroverete serenità nel vostro rapporto, mentre i single saranno più coinvolti nei rapporti familiari e non solo. Sul fronte professionale dovrete cercare di consolidare ciò che avete costruito, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il pianeta Venere porterà emozioni nella vostra relazione sentimentale, ma con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, dovrete anche rispettare i vostri doveri coniugali. In quanto al lavoro vi sentirete pronti a prendere l'iniziativa in quel che fate, ma dovrete essere sicuri delle vostre azioni. Voto - 7️⃣

Cancro: con Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete, fare chiarezza nei vostri progetti lavorativi non sarà così semplice. Attenzione inoltre a non peccare di presunzione. Se non sapete bene dove andare a mettere le mani, chiedete aiuto. In ambito amoroso la Luna vi sorride, e aiuterà a comprendere più facilmente i sentimenti del partner. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale equilibrata e piacevole in questo periodo.

Vi sentirete in sintonia con il partner, anche se a volte potreste sentire l'esigenza di prendervi un po’ di tempo solo per voi. In quanto al lavoro state facendo buoni progressi, ma sarà importante, oltre a farvi strada verso il successo, consolidare buoni legami con i colleghi. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di lunedì che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Single oppure no, capire lo stato d'animo di chi avete davanti può significare di più che mostrare solo emozioni romantiche. In ambito professionale alcune idee potrebbero funzionare, ma richiederanno tempo e impegno. Cercate dunque di non essere impulsivi. Voto - 8️⃣

Bilancia: vita amorosa che vedrà il pianeta Venere in buon aspetto in questo periodo.

Sarà una giornata vivace e ricca di comunicazione. Se ci sono stati malintesi, potrebbe essere un buon momento per parlarne. In quanto al lavoro siate prudenti in quel che fate, evitando di prendere decisioni azzardate, che possono complicare la vostra situazione. Voto - 7️⃣

Scorpione: cielo del momento non molto influente in questa giornata di lunedì. In amore la Luna sarà favorevole, e vi permetterà di vivere un rapporto abbastanza tranquillo. Sul fronte professionale ci dovrete mettere parecchio del vostro affinché possiate raggiungere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: nel lavoro ve la caverete molto bene grazie a Marte e Mercurio in trigono. Idee brillanti e una mente veloce vi permetteranno di fare la differenza nei vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito amoroso cercherete dolcezza e comprensione, ma non sarà così semplice considerato la Luna e Venere in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà necessario rallentare i ritmi in ambito lavorativo, e capire dove potete migliorare. La posizione scomoda di Marte e Mercurio vi metterà in difficoltà, e non sarà facile andare avanti con le vostre mansioni. In ambito amoroso la Luna porta empatia e comprensione. Le emozioni ci saranno, ma cercate anche di non chiudervi in voi stessi. Voto - 6️⃣

Acquario: con Marte e Mercurio in buon aspetto, vi sentirete abbastanza coinvolti nei vostri progetti professionali. Mettendo in moto la vostra creatività, potreste riuscire a fare la differenza nei vostri progetti.

In amore Venere vi spinge a provare forti emozioni, portando grande fascino e voglia di amare, anche per voi single. Voto - 8️⃣

Pesci: questa settimana non inizierà benissimo dal punto di vista sentimentale, considerato La Luna e Venere contrari. Avrete bisogno di mettere da parte certe discussioni, soprattutto se le state portando avanti da tempo, e guardare avanti con amore e ottimismo. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma non aspettatevi sempre risultati al top. Voto - 6️⃣