L'oroscopo del lunedì di Pasquetta porta con sé un’energia speciale: è un giorno sospeso tra relax, leggerezza e nuove ispirazioni. Le stelle di questo 6 aprile si muovono in modo interessante, con influssi astrali che favoriscono i sentimenti, le connessioni autentiche e una rinnovata voglia di vivere le passioni senza freni.

La Luna stimola le emozioni profonde, mentre Venere e Marte accendono desideri e incontri, rendendo questa giornata perfetta per lasciarsi andare e cogliere le opportunità della fortuna.

Previsioni oroscopo lunedì 6 aprile 2026 segno per segno

Ariete: questa giornata di festa si rivelerà un piacere da vivere per voi nativi del segno. Con il partner ci sarà armonia tra voi e il partner, mentre i single potrebbero sentire il bisogno di chiarire o addirittura di dichiararsi. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in questo periodo secondo l'oroscopo. Venere vi propone una giornata all'insegna della dolcezza, favorendo momenti intimi e sinceri. Lentamente, le passioni all'interno del vostro rapporto si risveglieranno. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di lunedì che inaugura una nuova settimana di speranze e desideri secondo l'oroscopo. Con il partner vi sentirete bene, ma attenzione alla Luna in Sagittario, che potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo.

Voto - 7️⃣

Cancro: le emozioni saranno protagoniste in questo lunedì di pasquetta. Venere in sestile amplifica la vostra sensibilità, mettendovi nelle condizioni di poter amare il vostro rapporto con sincerità e romanticismo. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario renderà questa giornata di festa un po’ più tranquilla e appagante per voi nativi del segno. Anche se Venere sarà in cattivo aspetto, provate a vivere questa giornata con leggerezza. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo del momento che vedrà il pianeta Venere in buon aspetto secondo l'oroscopo. Di contro, la Luna sarà contraria, e potrebbe causare qualche piccola incomprensione. Siate ottimisti, ma attenzione a non avere pretese elevate.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale gradevole in questo periodo secondo l'oroscopo. In amore sarete abbastanza attraenti, ma dovrete giocarvi bene le vostre carte per riuscire davvero a fare colpo nei confronti della vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Scorpione: le stelle di questa pasquetta saranno solamente discrete nei vostri confronti. Mercurio in trigono porta buon senso e maturità, ma con Venere in opposizione faticherete un po’ a mostrare buoni sentimenti e ottimismo. Voto - 7️⃣

Sagittario: vivacità e benessere renderanno questo lunedì di pasquetta gradevole da vivere. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate: provate a rendere questa giornata speciale facendo qualcosa di diverso insieme, stimolando il vostro legame.

Voto - 8️⃣

Capricorno: ottima giornata da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. In questa giornata di festa rallentare e godervi i vostri affetti vi permetterà di ricaricarvi e vivere una bella giornata, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali che annunciano un cielo discreto nei vostri confronti. La Luna sarà dalla vostra parte, ma con Venere in quadratura non aspettatevi momenti da batticuore. Concentratevi su cosa potete fare per ricostruire un buon legame. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di lunedì soddisfacente per voi nativi del segno. Con Venere a favore vivrete una relazione più intensa e coinvolgente, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe spingervi ad agire d'impulso, causando piccole, ma spiacevoli incomprensioni. Voto - 8️⃣