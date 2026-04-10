Cari amici delle stelle, l'oroscopo di sabato 11 aprile, non è un giorno qualunque. Il cielo si muove in modo dinamico, regalandoci una Luna frizzante che invita alla socialità e un Mercurio che stimola i pensieri più audaci.

La Luna in Acquario porterà equilibrio nello zodiaco, aiutando i segni d'aria a trovare un po’ di stabilità in amore, mentre Marte in Ariete promette buone energie e reattività per i segni di fuoco. La mente dei nativi Scorpione correrà veloce, mentre il Cancro dovrà essere un po’ paziente nei propri progetti.

Previsioni oroscopo sabato 11 aprile 2026 segno per segno

Ariete: il vostro fine settimana inizierà con un pizzico di ottimismo in più grazie alla Luna che vi guarda benefica dal segno dell'Acquario. Insieme al partner, potrebbe essere un bel periodo per progettare qualcosa di nuovo e stimolante. Nel lavoro avrete buone intuizioni, ma cercate di non essere bruschi o precipitosi con i vostri collaboratori. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, potrebbe esserci qualche piccola incomprensione da gestire. In ambito professionale avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, con idee e progetti validi che possono fare la differenza.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale gradevole in questo sabato di aprile secondo l'oroscopo. La comunicazione potrebbe fare la differenza nel vostro rapporto, e aprire un periodo di maggiore stabilità. Nel lavoro avrete buone energie grazie a Marte, ma attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali positive in questo periodo per voi nativi del segno. Benessere ed emozioni saranno al centro nel vostro rapporto. Guarderete avanti con ottimismo insieme al partner, per costruire una relazione dolce e appagante. Nel lavoro Mercurio stimola la creatività, ma siate prudenti nelle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una giornata difficile per la vostra vita sentimentale.

Essere troppo pignoli o permalosi nei confronti del partner potrebbe aprire una spaccatura nel vostro rapporto. Nel lavoro state facendo ordine tra i vostri progetti, ciò nonostante cercate di curare meglio i rapporti con i vostri colleghi. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di sabato ottima per quanto riguardai sentimenti. Venere vi regala una luce speciale, che vi permetterà di trovare una forte complicità con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In quanto al lavoro avrete ancora molto da imparare, ma sarete mossi da buone intenzioni, e dalla volontà di voler ambire in alto. Voto - 8️⃣

Bilancia. periodo discreto in amore secondo l'oroscopo. La Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario porterà un po’ di benessere nella vostra vita sentimentale, ma non aspettatevi emozioni così forti.

In quanto al lavoro le idee non mancano, ma con Marte in opposizione non sempre avrete le energie per poter sostenere tutti i vostri progetti senza difficoltà. Voto - 7️⃣

Scorpione: il vostro fine settimana inizierà molto bene dal punto di vista professionale. La vostra mente corre veloce, e vi permetterà di fare la differenza nei vostri progetti. Sul fronte amoroso invece dovrete tenere gli occhi aperti. La posizione sfavorevole della Luna potrebbe causare qualche piccola incomprensione, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: questo cielo sta lentamente diventando sempre più armonioso nei vostri confronti. Il clima con il partner sarà più disteso grazie alla Luna, aprendo a possibili chiarimenti, creando un legame più forte.

In ambito professionale ci saranno ancora molte cose da sistemare, ma non abbiate fretta di ambire in alto. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata piacevole dal punto di vista sentimentale. Venere vi sorride, e porterà bei momenti da vivere insieme alla persona che amate, soprattutto ora che inizieranno le belle giornate. Nel lavoro l'intuito sarà molto prezioso per poter prendere le decisioni più adatte per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna nel vostro segno zodiacale porterà maggiore equilibrio nella vostra vita amorosa. Single oppure no, sarà più facile per voi entrare in empatia con la persona che amate. In quanto al lavoro sarete favoriti da Marte in sestile, che vi aiuterà a metterci più grinta nei vostri progetti e reagire alle difficoltà, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Pesci: cielo del momento favorevole per voi secondo l'oroscopo. Passione intensa e momenti di maturità caratterizzeranno il vostro rapporto, regalandovi momenti unici insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, anche se potrebbero esserci degli ostacoli, non vi arrenderete, impegnandovi al massimo per cercare di conquistare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣