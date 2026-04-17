L'oroscopo del giorno di sabato 18 aprile annuncia una configurazione astrale che spazza via la stanchezza accumulata durante i giorni feriali e ci invita a uscire, comunicare e condividere il nostro tempo libero.

Nei nativi Toro ci sarà voglia di avventura, di fare qualcosa di diverso insieme al partner, invece il segno del Leone cercherà un confronto costruttivo in amore. Il Sagittario penserà fuori dagli schemi per ottenere di più al lavoro, mentre la Bilancia rifletterà a lungo sulle proprie scelte professionali.

Previsioni oroscopo sabato 18 aprile 2026 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà bene dal punto di vista professionale grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto. Avrete modo di dedicarvi a progetti importanti, che richiederanno tempo e fatica, ma vi porteranno risultati concreti. In amore godetevi questo periodo insieme alla persona che amate, senza caricarvi troppo di aspettative. Voto - 8️⃣

Toro: la vostra voglia di avventure si farà sentire in questa giornata di sabato. La primavera fiorisce anche per voi, e vi piacerebbe poter fare qualcosa di diverso insieme alla persona che amate. In quanto al lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre decisioni, ottenendo risultati tutto sommato soddisfacenti.

Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata di sabato che vedrà una buona influenza astrale nei vostri confronti. Il sostegno del partner sarà prezioso affinché possiate stare bene insieme. Se siete single conoscere nuove persone non vi dispiacerà affatto. In quanto al lavoro avrete la situazione sotto controllo, dimostrandovi spesso capaci. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale convincente in questo sabato di aprile, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Sentimenti e voglia di comunicare renderanno il vostro rapporto dolce e appagante, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro i suggerimenti di un collega più esperto vi saranno di grande aiuto. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una giornata di confronto per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

Avrete bisogno di ricostruire il vostro legame con la persona che amate, e non potrete riuscirci senza aprirvi al dialogo. Nel lavoro state imparando tanto in questo periodo, ma dovrete anche saper applicare quello che state imparando. Voto - 6️⃣

Vergine: vita amorosa che porterà tante occasioni e bei momenti insieme alla persona che amate. Con Venere e l'astro argenteo a favore, approfittate del periodo per consolidare il legame con la vostra fiamma. Sul posto di lavoro avrete buone possibilità di successo, ma dovrete impegnarvi a fondo per riuscire nei vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: avrete modo di riflettere a lungo sulle vostre scelte professionali durante questo periodo secondo l'oroscopo.

La vostra situazione non è particolarmente chiara, e sarà necessaria un'analisi approfondita della situazione. In amore vi sentirete bene con la vostra anima gemella, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Voto - 6️⃣

Scorpione: avrete bisogno di dare una visione più emotiva e introspettiva del vostro rapporto per riuscire a stare bene insieme. Anche se la Luna e Venere saranno contrari, impegnatevi affinché possiate costruire un rapporto migliore. Nel lavoro, con impegno e pazienza, sarà possibile mettere insieme progetti ben realizzati. Voto - 6️⃣

Sagittario: pensare fuori dagli schemi vi aiuterà a gestire con criterio le vostre mansioni, e ottenere a volte risultati sopra le aspettative.

Bene anche la sfera sentimentale, anche se queste stelle non saranno particolarmente influenti. Single oppure no, giocate bene le vostre carte, e forse potreste riuscire a fare colpo sulla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Capricorno: ottima giornata da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. Con il sostegno della Luna e di Venere, tra voi e partner emergono emozioni profonde, curando ogni insicurezza e costruendo un rapporto rinnovato. In quanto al lavoro ammettere le vostre responsabilità potrebbe aiutarvi a crescere e imparare dai vostri errori. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di sabato difficile in ambito amoroso per voi nativi del segno. Sentirete il bisogno di mettere ordine, di capire meglio alcune situazioni che vi hanno messo in crisi con la persona che amate.

Bene nel lavoro, anche se faticherete un po’ a metterci il vostro solito entusiasmo per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale equilibrata e piacevole per voi nativi del segno. Sarà un bel periodo per prendervi cura del benessere del vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, e sarà possibile distinguervi dagli altri con le giuste idee. Voto - 8️⃣