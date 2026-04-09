L'oroscopo del giorno venerdì 10 aprile annuncia un cielo che si presenta come un intricato arazzo di energie mutevoli. Con il Sole che brilla con vigore nel segno dell'Ariete, l'impulso all'azione e al rinnovamento è ai massimi storici. Siamo nel pieno della stagione del fuoco, un periodo caratterizzato da una spinta vitale che ci sprona a rompere gli indugi e a perseguire i nostri obiettivi con rinnovata audacia.

Il segno del Leone vorrà dimostrare a tutti i costi di meritare il proprio ruolo al lavoro, mentre il Capricorno potrebbe sentirsi un po’ stanco.

Il pianeta Marte lascerà il segno dei Pesci, che però continuerà a dimostrare tanto al lavoro, mentre il Toro vivrà emozioni in profondità.

Previsioni oroscopo venerdì 10 aprile 2026 segno per segno

Ariete: preparatevi ad accogliere il pianeta Marte nel vostro cielo secondo l'oroscopo. Sul fronte professionale ricevere una bella spinta, che vi aiuterà a gestire i vostri progetti con maggiore grinta ed entusiasmo. In ambito amoroso la Luna continua a essere contraria, ma con un pizzico di maturità, potreste riuscire a costruire qualcosa di buono nel vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Toro: il pianeta Marte si metterà alle vostre spalle a partire da questo venerdì di aprile, ciò nonostante sarete ancora in grado di dire la vostra in ambito professionale.

In quanto ai sentimenti invece, vivrete emozioni in profondità grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Soprattutto per voi single, potrebbe essere il momento di vivere un nuovo amore. Voto - 9️⃣

Gemelli: il passaggio di Marte nel segno dell'Ariete vi aiuterà a reagire nei vostri progetti. Affronterete le difficoltà con maggiore grinta, cercando di trovare soluzioni efficaci che possano funzionare davvero. In amore queste stelle non saranno particolarmente influenti, ma vi permetteranno comunque di vivere un bel rapporto con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Cancro: settore professionale in calo nel prossimo periodo. Con Marte in quadratura dal segno dell'Ariete, potreste iniziare a notare tutti i limiti dei vostri progetti.

Se necessario, fermatevi a riflettere. In ambito amoroso Venere porterà buone emozioni, ma con la Luna in quadratura, attenzione a non trasformarle in incomprensioni. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale in crescita a partire da questa giornata di venerdì. Il passaggio di Marte in trigono vi aiuterà a reagire. V'impegnerete tanto per dimostrare il vostro valore, ma attenzione a non peccare di presunzione e commettere errori. In amore avrete bisogno di lavorare di più su voi stessi e sul vostro carattere prima di lasciarvi andare a nuove relazioni. Voto - 7️⃣

Vergine: vi sentirete più a vostro agio in campo professionale secondo l'oroscopo. Marte non vi darà più fastidio, e riuscirete a lavorare meno sotto pressione.

In amore curate al meglio la vostra relazione di coppia, sfruttando la posizione favorevole di stelle come la Luna e Venere. Voto - 8️⃣

Bilancia: potreste iniziare ad avvertire il peso del vostro lavoro secondo l'oroscopo. I vostri progetti faticheranno un po’ a prendere il volo, ma potrete ancora raggiungere i vostri obiettivi se v'impegnate a sufficienza. In amore la Luna v'invita alla prudenza. Attenzione a non causare spiacevoli incomprensioni tra voi e la persona che amate. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali non ottimali in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna favorisce il dialogo, ma non sempre riuscirete a trovare un punto d'incontro tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a essere creativi, ma dovrete essere capaci di gestire bene le energie a vostra disposizione.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile in questo periodo. Un pizzico di ottimismo sarà molto utile per vivere un'atmosfera più leggera tra voi e la persona che amate. In quanto al lavoro Marte si metterà finalmente in buon aspetto, aiutandovi a reagire a questa situazione un po’ caotica e trovare soluzioni più efficaci per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: le stelle di questo venerdì vi daranno buone occasioni romantiche secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere dalla vostra parte, dimostrerete buone emozioni e voglia d'amare, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito professionale Marte in quadratura potrebbe stancarvi un po’, ma con il sostegno di Mercurio sarete capaci ancora di ottenere buoni risultati dai vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Acquario: la posizione di Venere vi rende un po’ scontrosi in amore secondo l'oroscopo. Il rapporto con la persona che amate sarà un po’ rigido: attenzione dunque al vostro modo di amare. Nel lavoro Marte si troverà in una posizione più comoda per voi, aiutandovi a metterci più energia ed entusiasmo in quel che fate. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di venerdì che annuncia l'addio di Marte dal vostro cielo. Sul fronte professionale sarete ancora particolarmente abili in quel che fate grazie a Mercurio. Cercate solo di non sovraccaricarvi troppo. Sul fronte amoroso la Luna e Venere vi accompagneranno verso una relazione dolcissima, fatta di emozioni e avventure romantiche da vivere. Voto - 9️⃣