L'oroscopo del giorno venerdì 1° maggio si tinge di sfumature romantiche e introspettive. Le energie planetarie favoriscono l’apertura emotiva, i chiarimenti e, per molti segni, anche incontri capaci di lasciare il segno. È una giornata in cui i sentimenti prendono il sopravvento sulla razionalità: il cuore parla più forte della mente, e spesso fa bene ascoltarlo.

I nativi Scorpione parleranno con il cuore, forti della posizione della Luna in congiunzione, mentre Marte spingerà i nativi Leone a socializzare di più. Il segno del Sagittario dovrà essere più comprensivo nei confronti del partner, mentre la Bilancia dimostrerà maggiore affetto.

Previsioni oroscopo venerdì 1° maggio 2026 segno per segno

Ariete: nella prima giornata del mese il rapporto con il partner si rivelerà abbastanza piacevole da vivere. Potreste scoprire e apprezzare nuovi lati del vostro rapporto, da coltivare nel tempo, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in opposizione non vi darà molte occasioni romantiche, ciò nonostante potreste provare a chiarire eventuali dubbi e rafforzare il legame con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale calorosa in questo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner si rivelerà amoroso grazie a Venere.

Approfittate del periodo per fare qualche piacevole nuova attività insieme. Voto - 9️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione vi aprirà a nuove iniziative secondo l'oroscopo. Le relazioni già consolidate si rafforzeranno, mentre i single potrebbero sentirsi più aperti a costruire qualcosa di duraturo. Voto - 8️⃣

Leone: prima giornata del mese che vi spingerà a socializzare di più grazie a Marte. Venere vi spinge a provare nuove emozioni, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare piccole incomprensioni. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di venerdì che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Il desiderio di libertà e comprensione nei confronti del partner si farà sentire, ma attenzione al vostro modo di fare, considerato Venere in quadratura.

Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi permetterà di dimostrare maggiore affetto nei confronti del partner. Venere in trigono porterà affetto e sintonia, e anche voi single sarete più inclini a stringere nuovi legami. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro segno aprirà a una giornata fatta di bei momenti e di maturità insieme alla persona che amate. I single potrebbero essere attratti da persone fuori dagli schemi, ma attenzione a non idealizzare troppo. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà una giornata complessa dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Da una parte ci sarà quella voglia di festeggiare e vivere la giornata in spensieratezza, ma non potrete ignorare i problemi del vostro rapporto, e intervenire con maturità sarà la vostra mossa migliore.

Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti in questo primo giorno di maggio. La Luna vi sorride, e vi aiuterà ad allontanare la mente da pensieri negativi e godervi questa giornata circondati dagli affetti dei vostri cari. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di venerdì abbastanza dolce dal punto di vista sentimentale. Anche se la Luna sarà in cattivo aspetto, con Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli, arriveranno buone occasioni romantiche da vivere. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione vi permetterà di essere più comprensivi nei confronti del partner. Essere chiari e sinceri vi farà sicuramente bene, ma non aspettatevi forti emozioni per il momento. Voto - 7️⃣