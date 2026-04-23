Secondo l'oroscopo del mese di maggio 2026 il Toro può essere sedentario, i Gemelli sono distratti e il Cancro ha delle idee geniali.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: l'intero mese dei cuori solitari è accompagnato dalla pigrizia. In amore è un periodo più allegro del previsto. Si può fare dello shopping, ma senza esagerare troppo.

Toro: i single possono essere molto sedentari. In amore, la sensibilità è veramente molto alta. L'ambiente sul lavoro è abbastanza collaborativo e soprattutto sereno.

Gemelli: chi è solo da tempo è più distratto del previsto. Delle sorprese sono in arrivo sulla relazione amorosa. Il buonumore risulta essere davvero soddisfacente.

Cancro: le idee di chi cerca l'amore sono geniali. Sulla sfera sentimentale può comparire una leggera malinconia. Degli affari lavorativi vanno gestiti con calma.

Leone: è importante essere comprensivi con il partner. Finalmente qualcuno può cercare di consolare i single. Le finanze possono portare tante preoccupazioni.

Vergine: chi ha una relazione è molto arrabbiato. Chi lavora in proprio è abbastanza demotivato. Possono comparire dei lievi malesseri di stagione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: un mese molto piacevole può essere vissuto insieme alla persona amata.

Per i cuori solitari è un periodo ricco di grosse responsabilità. Un breve viaggio di lavoro può risultare interessante.

Scorpione: delle insoddisfazioni sono probabili in amore. I single possono finalmente raggiungere dei grandi obbiettivi. Chi lavora in proprio ha alcuni problemi da risolvere.

Sagittario: sono possibili degli scontri con la dolce metà. I cuori solitari non devono esagerare con le parole. Delle fregature sono in arrivo dalla sfera professionale.

Capricorno: una persona conosciuta di recente può portare molta allegria. L'atmosfera in amore è davvero frizzante. Sul campo lavorativo è possibile essere molto polemici.

Acquario: chi parla senza riflettere può rimanere da solo. La relazione amorosa deve affrontare delle difficoltà.

Sul lavoro, le ispirazioni creative sono molto originali.

Pesci: per i single è un mese veramente grandioso. Chi fa parte di una coppia può condividere dei pensieri costruttivi con il partner. Una questione economica va affrontata con determinazione.