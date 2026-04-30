Nell'oroscopo del fine settimana del 2 e 3 maggio, le configurazioni astrali suggeriscono un equilibrio tra leggerezza e profondità: da un lato c’è voglia di uscire, divertirsi, incontrare persone; dall’altro emerge la necessità di fermarsi a riflettere su ciò che si sta costruendo davvero.

Per il segno del Toro ci saranno piccoli ma importanti rinnovamenti al lavoro, grazie al passaggio del pianeta Mercurio, mentre per l'Acquario ci sarà una migliore complicità in amore, ma non solo. Il Leone dovrà mettere in pratica quanto imparato finora senza commettere errori, mentre Scorpione potrebbe sentire l'esigenza di rallentare.

Previsioni oroscopo weekend 2-3 maggio 2026 segno per segno

Ariete: sarà un weekend abbastanza dinamico e ricco di stimoli. In amore Venere vi metterà a vostro agio, aiutandovi a metterci un pizzico di creatività in più nel vostro rapporto. In ambito professionale perderete il sostegno di Mercurio, ma avrete ancora idee valide per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Toro: cielo del momento positivo nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Questo weekend sarà abbastanza tranquillo per la vostra relazione di coppia. Se siete single sarete abbastanza socievoli, soprattutto voi nati nella terza decade. In quanto al lavoro Mercurio porterà piccoli, ma importanti rinnovamenti, che possono aiutarvi a crescere.

Voto - 8️⃣

Gemelli: vi attende un weekend stabile e rassicurante dal punto di vista sentimentale. Dedicatevi al benessere personale e del vostro rapporto, sfruttando la bontà di Venere in congiunzione, per vivere una relazione di coppia affiatata. In quanto al lavoro avrete buone energie da investire, e con la giusta creatività, arriverete lontano. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che annunciano un buon cielo sopra di voi. In ambito lavorativo le cose stanno per cambiare grazie a Mercurio, che vi darà importanti suggerimenti per tornare in carreggiata. In ambito amoroso, ci sarà una bella complicità con il partner, soprattutto nella giornata di domenica, con la Luna in congiunzione. Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale che vedrà degli ostacoli da superare secondo l'oroscopo.

Il passaggio di Mercurio in quadratura potrebbe rivelarsi controproducente per i vostri progetti. Mettete in pratica ciò che avete imparato, senza farvi prendere dal panico. In amore Venere sostiene il vostro rapporto, ma attenzione alla Luna in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Vergine: questo primo fine settimana di maggio non sarà il massimo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, faticherete molto a trovare il giusto equilibrio nel vostro rapporto. Nel lavoro sarete più abili nelle vostre mansioni grazie a Mercurio, ottenendo risultati incoraggianti dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale luminosa in questo periodo per voi nativi del segno.

Venere porterà buone emozioni e occasioni romantiche nel vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro potrebbe arrivare qualche occasione per i vostri progetti, ora che Mercurio vi darà un po’ di respiro. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'arrivo di Mercurio in opposizione potrebbe mettervi addosso l'esigenza di dovervi fermare e capire meglio la vostra attuale situazione professionale. Non avrete infatti un quadro chiaro della situazione, e sarà necessario fare qualcosa. In amore la vostra relazione sarà stabile, con momenti di piacevole intesa con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Sagittario: la posizione di Venere in opposizione potrebbe rendere difficile la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo.

Potreste essere particolarmente sensibili o permalosi nei confronti del partner, rischiando di causare spiacevoli discussioni. In ambito professionale perderete il sostegno di Mercurio, ma con il giusto impegno, potrete ancora mettere insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: settore professionale in crescita nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il passaggio di Mercurio nel vostro segno aumenta la vostra creatività, permettendovi di gestire con maggiore fiducia e sicurezza le vostre mansioni. In amore godrete di un rapporto stabile, con discrete occasioni per mettere in risalto il legame con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Acquario: con Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli, ci sarà una migliore complicità tra voi e la vostra anima gemella.

Approfittate di questo weekend per fare qualcosa di speciale insieme. Nel lavoro attenzione a Mercurio in quadratura. Potrebbe esserci qualche imprevisto da risolvere, che richiederà un po’ di tempo. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale complessa a causa di Venere in quadratura. Il rapporto con il partner non sarà sempre così appagante. Affidatevi alla Luna in buon aspetto per aprirvi al dialogo e stare bene insieme. Nel lavoro Mercurio sarà in buon aspetto, e porterà qualche idea interessante per i vostri progetti. Voto - 7️⃣