Secondo l'oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 il Toro può essere distratto, i Gemelli sono molto vivaci e la Vergine può essere curiosa.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: delle imprese eccitanti possono essere condivise con il partner. I cuori solitari sono veramente adorabili. Durante la settimana, la disponibilità può essere premiata.

Toro: delle importanti conferme possono arrivare dalla dolce metà. I single sono molto più distratti del previsto. Chi lavora in proprio è pieno di idee da realizzare velocemente.

Gemelli: è possibile essere più vivaci del passato. Sulla sfera sentimentale è in arrivo una sorpresa. La settimana lavorativa può essere affrontata in modo riflessivo.

Cancro: chi fa parte di una coppia può essere affidabile. Questo è il momento ideale per vivere delle belle avventure insieme agli amici. Sul campo professionale è fondamentale avere dei consigli da persone esperte.

Leone: chi ha una relazione deve ascoltare con attenzione la persona amata. Finalmente i single sono molto ironici. Si possono prendere delle decisioni importanti di lavoro.

Vergine: una nuova persona può creare tanta curiosità. Dei momenti teneri possono essere vissuti con il partner. L'ambito professionale può essere affrontato con molta energia.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è necessario essere più intraprendenti del solito. Il rapporto con la dolce metà risulta essere davvero intenso. Dei piccoli conflitti sono probabili sulla sfera lavorativa.

Scorpione: si può trascorrere una settimana ricca di divertimento. Chi cerca l'amore può rimanere deluso da una persona. Le sfide vanno affrontate con molta determinazione.

Sagittario: in questo periodo è presente tanta inquietudine pensando al futuro. I cuori solitari sono pronti a corteggiare una vecchia amica. Sul lavoro è prevista una buona dose di originalità.

Capricorno: chi fa parte di una coppia non riesce a capire le idee del partner. Alcune opinioni non richieste possono portare nervosismo.

Delle scorrettezze possono rallentare la sfera professionale.

Acquario: si possono eliminare alcuni conflitti con la dolce metà. La tranquillità è la preziosa alleata di questa settimana. Un colloquio lavorativo è pronto a regalare delle soddisfazioni inaspettate.

Pesci: l'intuito dei single è davvero formidabile. Gli investimenti stanno vivendo un ottimo periodo. Si possono pianificare alcuni progetti lavorativi molto interessanti.