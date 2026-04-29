Secondo l'oroscopo dal 4 al 10 maggio 2026, i nativi dell’Acquario vivranno momenti fortunati in amore grazie a Venere, a patto di superare i vecchi rancori e agire per consolidare il futuro della coppia. Al contrario, i nati sotto il segno della Vergine affronteranno un periodo turbolento e ricco di ostacoli, che richiederà loro cautela nei rapporti e chiarezza nelle questioni pratiche. Infine, i Pesci vivranno giornate sottotono e nervose, durante le quali dovranno armarsi di pazienza e mantenere la calma per evitare discussioni o decisioni affrettate.

Vita di coppia e single secondo l'oroscopo dal 4 al 10 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Siete davanti a un momento decisivo per la vostra rinascita. Se siete single da molto, smettete di guardarvi indietro: è ora di mettervi in gioco, farvi notare e dare sfogo al vostro naturale desiderio di affetto. Anche chi ha affrontato burrasche sentimentali di recente può finalmente ritrovare l’equilibrio. Per chi vive in coppia, le stelle favoriscono i grandi progetti, ma attenzione al portafogli: le entrate tardano ad arrivare e da luglio le spese aumenteranno. Occhio ai nervosismi con Cancro e Acquario. Voto: 7,5

Toro – State finalmente entrando in una fase di meritata ripresa. Se siete single, è il momento di scuotervi: uscite dal guscio e apritevi agli incontri, perché le stelle promettono emozioni uniche.

Un vecchio legame potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita; valutate bene, potrebbe essere il momento giusto per riprovarci. Per quanto riguarda la vita di coppia, i prossimi giorni saranno fondamentali per ritrovare l’intesa. Che si tratti di superare un distacco o di riaccendere il desiderio sopito tra i mille impegni quotidiani, la parola d'ordine è riscoprirsi. Voto: 8,5

Gemelli – Lo scenario astrologico promette scintille. Se siete single, probabilmente siete stufi della solita solfa e cercate un po' di pepe: i prossimi giorni saranno perfetti per fare nuove conoscenze. Buttatevi con ottimismo, concedendovi il lusso di vivere emozioni anche brevi ma intense. Se invece avete una relazione d’amore e avete vissuto mesi tesi, ci sono ottimi segnali di ripresa.

Avrete l'occasione di recuperare il tempo perso e, finalmente, giungere a un compromesso su quei problemi che parevano insuperabili. Voto: 7,5

Cancro – Per voi che cercate l'amore, gli incontri di questi giorni valgono molto, purché non vi lasciate frenare da nostalgie inutili. La settimana sarà un po' movimentata: meglio non alimentare polemiche con i nati sotto Bilancia e Capricorno. Un periodo molto importante sta per iniziare. Se fate parte di una coppia solida, approfittate di questo periodo per rigenerarvi. Il cielo è generoso, ma non permettete al nervosismo professionale di varcare la soglia di casa. Voto: 7

La settimana 4-10 maggio dal punto di vista dell'amore: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Vi aspetta un periodo ricco di nuove conoscenze ed emozioni uniche.

Già dai primi giorni della settimana, il clima si farà favorevole per ogni tipo di legame sociale. Se incrocerete un Ariete o un Sagittario, avrete una marcia in più per ritrovare il buon umore. Per chi vive in coppia, ricordate che un po' di pepe fa bene, ma non esagerate con le provocazioni, specialmente nel weekend. Se c'è un rapporto da ricostruire, avrete ottime chance di riuscirci, a patto che le ferite del passato non siano state troppo profonde. Voto: 8

Vergine – State attraversando un periodo piuttosto turbolento. Se siete single, avrete notato che ogni slancio passionale sembra frenato da qualche imprevisto; per questo, potreste sentire il bisogno di prendervi una pausa dai legami sentimentali.

Non smettete, però, di avere fiducia nel futuro. Anche chi vive in coppia potrebbe risentire di qualche attrito: cercate di essere particolarmente cauti durante la giornata di domenica. Infine, se avete una rottura alle spalle, è giunto il momento di fare chiarezza su aspetti pratici come la gestione dei figli, le finanze o la casa. Voto: 6

Bilancia – È tempo di ripartire! Per chi è single, questa settimana invita a riscoprire l’ottimismo nelle relazioni dopo una fase di stasi. Apritevi al mondo e lasciate andare i vecchi timori: il vostro cuore merita nuove opportunità. Se invece state vivendo un legame di coppia altalenante, non scoraggiatevi, perché le soluzioni sono a portata di mano. Il peggio è passato e il clima si fa ideale per tornare a sognare in grande con il partner.

Restate sintonizzati, perché una novità positiva busserà presto alla vostra porta. Voto: 7

Scorpione – Se siete single, aprile vi ha lasciato con qualche dubbio di troppo nel cuore. Maggio, però, vi offre l'occasione perfetta per uscire allo scoperto, specialmente se sentite il bisogno di un chiarimento. Certo, se qualcuno ha ferito la vostra fiducia, le discussioni saranno inevitabili, ma necessarie. Per chi vive in coppia, questo è un momento particolare, quasi un vortice di emozioni contrastanti. La buona notizia è che le prossime settimane saranno meno tese rispetto al mese scorso, anche per i legami storici, nonostante rimanga qualche nodo da sciogliere legato all'ambito familiare.

Voto: 6,5

Previsioni astrali da lunedì 4 a domenica 10 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Single, in questo periodo i transiti planetari influenzano soprattutto i nuovi incontri. Nelle prossime tre settimane, potreste imbattervi in avventure brevi o emozioni intense ma passeggere, piuttosto che in legami solidi e duraturi. Il consiglio? Restate con i piedi per terra ed evitate di peccare di troppa ingenuità o eccessivo ottimismo. Coppie, non lasciatevi trascinare dal nervosismo; state attraversando un momento bizzarro ma, fortunatamente, temporaneo. La tenuta del rapporto dipenderà molto dalla solidità delle vostre basi. Se avvertite della stanchezza, cercate di non impuntarvi sulle vostre posizioni.

Voto: 6,5

Capricorno – Se siete single, è del tutto normale che proviate un po' di timore nel rimettervi in gioco, specialmente se arrivate da esperienze passate burrascose. Questa settimana, però, avrete l'occasione giusta per recuperare il terreno perduto nei mesi scorsi. Per chi ha iniziato una relazione ad aprile, il legame si prospetta solido. Per quanto riguarda la vita di coppia, fate attenzione: non sempre i vostri progetti troveranno l'appoggio immediato del partner. Evitate di alimentare polemiche inutili. Sul fronte professionale, molti di voi hanno vissuto tensioni per via di cambiamenti imminenti, ma la situazione si sta stabilizzando. Voto: 7

Acquario – Preparatevi, perché le occasioni per incontrare persone interessanti non mancheranno.

Venere vi regalerà giornate ricche di batticuore. L'oroscopo vi consiglia di lasciarvi alle spalle i vecchi rancori o le delusioni passate: non permettete alla diffidenza di bloccarvi. Se siete in coppia e desiderate un futuro concreto, agite ora. Gli unici segnali contrastanti potrebbero arrivare da partner dei Pesci o della Vergine, ma restate sereni perché la responsabilità non sarà vostra. Chi sta insieme da tempo ha già dimostrato la propria solidità con i fatti. Voto: 8

Pesci – Se siete single, vi attende una settimana un po' piatta, specialmente se state portando avanti una frequentazione ancora poco chiara. Potreste avvertire un senso di esclusione, con il rischio che sorgano discussioni entro domenica.

Per chi sogna grandi passi come un matrimonio o una convivenza, il consiglio è semplicemente di non avere fretta. Nella vita di coppia, la pazienza scarseggerà tra domenica e lunedì; qualcuno di voi sta persino valutando un cambio di casa o un trasloco. La parola chiave per questi giorni? Mantenere la calma e proteggere la vostra serenità interiore. Voto: 6