Benvenuti all'oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile, una delle settimane più vibranti ed energeticamente cariche dell'anno. Se sentite un formicolio sotto la pelle o un’improvvisa urgenza di cambiare vita, non preoccupatevi: è il cielo della primavera che sta premendo l’acceleratore.

Il pianeta Marte lascerà il segno dei Pesci, che però non si arrenderà agli ostacoli e continuerà a impegnarsi, soprattutto al lavoro, mentre per l'Ariete è arrivato il momento di fiorire e dare il meglio di sé. La Bilancia potrebbe sentirsi un po’ stanca, mentre il Leone dovrà cercare di ravvivare la fiamma della passione.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 aprile 2026 segno per segno

Ariete: questa settimana di aprile vi vedrà fiorire e fare un salto di qualità. Il passaggio di Marte nel vostro segno vi permetterà di trovare idee stimolanti e soprattutto buone energie per gestire al meglio i vostri progetti. In ambito amoroso questo cielo sarà stabile, ma andateci piano con la vostra storia d'amore, e non prendetevi troppe libertà. Voto - 8️⃣

Toro: Venere vi sorride in questa settimana secondo l'oroscopo. Il vostro carisma attrae molto, e vi aiuterà a rafforzare il legame con il partner o stringere nuovi rapporti se siete single. In quanto al lavoro Mercurio porta creatività, ma attenzione a non caricarvi troppo di idee per non sovraccaricarvi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali in crescita per quanto riguarda il lavoro. Il passaggio di Marte nel segno dell'Ariete vi aiuterà a reagire e trovare un metodo per cercare di migliorare la vostra prestazione professionale. In amore questa settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna, ciò nonostante l'intesa con il partner sarà ancora buona, dunque non ci sarà motivo di essere troppo permalosi. Voto - 7️⃣

Cancro: questa settimana di aprile annuncia il pianeta Marte in quadratura dal segno dell'Ariete. Nel lavoro sarete ancora abili in quel che fate, ma potreste iniziare ad avvertire un po’ di stanchezza. Sul fronte amoroso Venere protegge il vostro legame con il partner, ma attenzione alle giornate di Luna contraria, tra giovedì e venerdì.

Voto - 7️⃣

Leone: vita amorosa poco brillante a causa del pianeta Venere. La Luna vi darà una mano fino a mercoledì per cercare di ravvivare la vostra relazione e chiarire ciò che non funziona, anche se non sarà così semplice. In ambito professionale Marte sarà favorevole nel prossimo periodo, aiutandovi a reagire e gestire in modo più efficiente le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Vergine: questa settimana di aprile inizierà un po’ a rilento a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente, Venere sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a capire e risolvere ciò che non funziona nel vostro rapporto. Sul fronte lavorativo avrete più energie, ma non sprecatele in progetti che non vi porteranno da nessuna parte.

Voto - 7️⃣

Bilancia: il passaggio di Marte nel vostro segno zodiacale potrebbe stancarvi un po’ secondo l'oroscopo. Continuerete a impegnarvi nel lavoro, ma attenzione a non sciuparvi troppo. Sul fronte amoroso ci sarà una buona sintonia tra voi e il partner, ma attenzione a non risultare troppo appiccicosi, soprattutto nelle giornate di Luna sfavorevole. Voto - 7️⃣

Scorpione: la posizione scomoda di Venere vi metterà in difficoltà con il vostro rapporto. Avrete bisogno di capire cosa volete davvero. Se il partner vi pressa, chiedete un po’ di spazio con delicatezza. Per quanto riguarda il lavoro la creatività non manca, ma con Marte che esce dalla vostra orbita, potrebbero volerci un po’ di energie in più.

Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali in crescita nel lavoro, ora che Marte si sposterà in trigono. Alcuni progetti saranno ancora fuori portata, ma avere la forza per reagire sarà il primo passo verso un buon recupero. In ambito amoroso ci sarà una buona intesa con il partner, utile per riscoprire il vostro legame e stare bene insieme. Voto - 8️⃣

Capricorno: questa settimana vi vedrà più a vostro agio dal punto di vista sentimentale. Venere vi sorride dal segno del Toro, e la Luna vi regalerà qualche piccola occasione per far battere il cuore. In quanto al lavoro le idee non mancheranno, ma attenzione alla posizione sfavorevole di Marte, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 7️⃣

Acquario: questa settimana di aprile vi darà qualche occasione in più in ambito professionale.

Il pianeta Marte si metterà in sestile, aiutandovi a reagire e gestire con maggiore forza e tenacia i vostri progetti. In amore attenzione a Venere in quadratura. Single oppure no, non sempre i vostri sentimenti verranno interpretati nella maniera corretta. Voto - 7️⃣

Pesci: anche se il pianeta Marte lascerà il vostro segno, questa settimana può comunque darvi delle belle soddisfazioni in ambito professionale. Mercurio continua a rendervi creativi, aiutandovi a trovare soluzioni interessanti per i vostri progetti. Sul fronte amoroso i buoni sentimenti non mancheranno grazie a Venere. Single oppure no, potreste avere più di un’occasione romantica da cogliere al volo. Voto - 8️⃣