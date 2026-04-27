Secondo l'oroscopo dal 4 al 10 maggio 2026, i nativi del Cancro vivono una fase affettiva armoniosa e comunicativa, ma devono gestire con estrema cautela le questioni burocratiche e finanziarie. Gli individui del Leone avvertono il desiderio di nuovi legami ma rischiano l'incostanza; sono invitati a riflettere bene prima di agire e a monitorare attentamente le spese. I nati sotto il segno del Sagittario godono di serenità nella coppia ma devono moderare l'irruenza se single, evitando inoltre di farsi carico di pesi economici altrui o di firmare contratti rischiosi.

La settimana 4-10 maggio secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se i recenti avvenimenti sentimentali vi hanno lasciato l'amaro in bocca, questa settimana è l’occasione ideale per rialzare la testa. Grazie al supporto di Urano, avrete la lucidità necessaria per risanare un legame o, finalmente, fare chiarezza nel vostro cuore. Ricordate: superare un dolore con maturità è spesso il preludio a una felicità più autentica. Non chiudetevi in voi stessi; nei prossimi giorni potreste fare una conoscenza intrigante capace di dare nuova linfa ai vostri affetti. Anche sul fronte economico le notizie sono eccellenti. È il momento di espandere i vostri orizzonti, ma agite con prudenza: date ai nuovi progetti il giusto tempo per maturare.

Voto: 8

Toro – In questa settimana, Venere sembra aver deciso di diventare la vostra migliore alleata in amore. Preparatevi a vivere emozioni intense che faranno battere forte il vostro cuore: passerete con naturalezza da una connessione spirituale profonda a momenti di pura passione fisica. Assaporate ogni istante di questo periodo magico per arricchire il vostro bagaglio di bei ricordi. Se siete single, le stelle promettono un’atmosfera molto più serena. Mostrandovi meno critici e più aperti verso gli altri, potreste finalmente imbattervi nella persona capace di farvi sognare. Sul fronte economico, però, prestate molta attenzione: evitate le spese folli per non rischiare il tracollo. In questo periodo potreste sentirvi meno lucidi del solito; diffidate dagli affari troppo belli per essere veri e proteggete i vostri risparmi.

Voto: 7

Gemelli – L'armonia di coppia sarà il vostro obiettivo principale nei prossimi sette giorni. Nonostante qualche ostacolo comunicativo, la vostra determinazione e il favore degli astri vi aiuteranno a ritrovare la sintonia con il partner. Per i cuori solitari che hanno fatto un incontro speciale, nascerà il desiderio di costruire qualcosa di duraturo. Sono previsti riavvicinamenti emozionanti e, per chi sta chiudendo un capitolo matrimoniale, si intravede una tregua costruttiva. Non trascurate l'aspetto pratico della vita: questa settimana favorisce gli affari e i movimenti bancari proficui. Riuscirete a far quadrare i conti senza alcuno stress. Voto: 8,5

Cancro – Grazie al sostegno di Mercurio, vi attende una settimana caratterizzata da una vita affettiva frizzante.

Se siete in coppia, godrete di un clima armonioso e di una sintonia ritrovata con il partner: parlare con il cuore in mano sarà naturale e gratificante. Per chi è single, il periodo si preannuncia leggero e piacevole, quasi come se ogni incontro fosse un dono inaspettato. È il momento ideale per pianificare il vostro futuro sentimentale. Per quanto riguarda il portafoglio, le opportunità sono reali, ma la prudenza non è mai troppa: evitate investimenti azzardati. Se incontrate dei rallentamenti burocratici o contrattuali, respirate profondamente ed evitate pretese eccessive che potrebbero compromettere l'accordo. Voto: 8,5

Previsioni astrali della settimana 4-10 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana, guidati dall'energia di Mercurio, potreste avvertire il desiderio di stringere legami con molta facilità, rischiando però di scioglierli con la stessa rapidità.

Le dinamiche troppo lineari rischiano di sembrarvi poco stimolanti, ma fate attenzione: prima di agire, valutate bene le conseguenze per evitare di ferire qualcuno o di scambiare il certo per l'incerto. Sul fronte economico, è molto importante mantenere il controllo sulle uscite. Se avete in mente investimenti o acquisti rilevanti, prendetevi il tempo necessario per riflettere e non fidatevi di suggerimenti superficiali provenienti da chi non possiede competenze reali. Voto: 6,5

Vergine – Con Venere dalla vostra parte, vi aspetta una settimana davvero luminosa in amore. Se il vostro cuore è libero, sappiate che le stelle stanno creando un’occasione rara e preziosa per farvi conoscere qualcuno di importante.

Se invece siete già in una relazione, godetevi questi sette giorni di totale armonia e sintonia con chi amate. Passando alle finanze, potreste imbattervi in qualche spesa improvvisa. Non lasciatevi prendere dal panico: piuttosto che fare rinunce eccessive, cercate di capire se ci sono abitudini di consumo che appesantiscono il portafoglio senza darvi alcun valore reale. Grazie al sostegno di Saturno, riuscirete a riorganizzare il vostro budget con grande saggezza. Voto: 8,5

Bilancia – Grazie al sostegno di Plutone, questa settimana vivrete una sintonia straordinaria con la vostra dolce metà. Sarete così uniti da iniziare a gettare le basi per il vostro futuro: che si tratti di acquistare la casa dei sogni o di allargare la famiglia, i vostri desideri prenderanno finalmente forma.

Se invece siete single, preparatevi a una settimana elettrizzante: un mix di pianeti grintosi accenderà in voi passioni travolgenti e un fascino irresistibile. Tra piccoli battibecchi e baci infuocati, la noia sarà solo un lontano ricordo. Per quanto riguarda la fortuna, Nettuno promette ottime vibrazioni; tentare la sorte con moderazione potrebbe portarvi qualche bella sorpresa, ma ricordate di non eccedere mai con le puntate. Voto: 8,5

Scorpione – Nelle prossime giornate, l'armonia sentimentale dipenderà molto dal vostro atteggiamento. Cercate di non isolarvi nei vostri pensieri, perché chi vi ama ha bisogno di sentire la vostra vicinanza. Se siete single, godetevi la libertà: preferirete passare da una conoscenza all'altra senza troppi impegni, cercando la compagnia di persone brillanti e originali.

Le stelle sorridono alle vostre finanze, rendendo i vostri progetti facili da attuare. Si prospetta un finale di periodo all'insegna del benessere materiale, ma ricordate di non esagerare con le pretese: l'equilibrio è la vostra vera ricchezza. Voto: 7,5

Oroscopo dell'amore e della fortuna per la settimana 4-10 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete single, fate attenzione: manifestare i vostri sentimenti con troppa irruenza potrebbe destabilizzare i vostri incontri. Non è necessario sbandierare ai quattro venti l'intensità delle vostre passioni. Spesso, un eccesso di enfasi spinge chi vi sta accanto a dubitare della vostra sincerità. Per quanto riguarda la vita di coppia, vi attende una settimana tranquilla e priva di scossoni.

Grazie al favore di Venere, godrete di un clima sereno con la vostra dolce metà. Sul fronte economico, evitate di farvi carico dei debiti o delle preoccupazioni altrui. Concentratevi sulla gestione prudente dei vostri risparmi e rimandate firme di contratti o acquisti importanti: nei prossimi sette giorni, il rischio di perdite sarebbe troppo elevato. Voto: 6,5

Capricorno – In questa settimana, Mercurio si divertirà a mettere un po' di pepe nella vostra vita di coppia, portando con sé un pizzico di confusione. Preparatevi a scambi di battute che oscilleranno tra l'ironia pungente e la tenerezza agrodolce. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, le notizie sono ottime: Venere e Marte camminano mano nella mano, creando le condizioni ideali per un incontro che potrebbe lasciarvi il segno.

Anche sul fronte economico splende il Sole, aiutandovi a rimpinguare il portafoglio o a pianificare meglio le spese. Fate però attenzione agli impulsi improvvisi dettati da Marte: la tentazione di svuotare il conto per un acquisto di lusso o un oggetto da collezione sarà forte. Cercate di non esagerare! Voto: 7,5

Acquario – Gli influssi di Giove promettono una settimana all'insegna della solidità nei rapporti stabili; la vostra onestà sarà il baluardo contro ogni tentazione. Sarete così risoluti da non curarvi minimamente dello scompiglio sentimentale che il vostro carisma potrebbe generare negli altri. Per chi non ha legami, l'energia di Marte si tradurrà in un magnetismo irresistibile, facilitando nuovi incontri e conquiste.

Indipendentemente dal vostro status, la priorità sarà la realizzazione del cuore. Sul fronte economico, l'oroscopo raccomanda di tenere a freno il portafoglio. La tendenza a comprare oggetti futili sarà forte, ma ricordate che acquistare ciò che non serve è sempre un cattivo affare, a prescindere dal prezzo. Voto: 8

Pesci – In questa settimana potreste avvertire un po' di agitazione interiore che rischia di riflettersi sul vostro rapporto di coppia. Questo stato d'animo inquieto sembrerebbe colpire con maggiore intensità le donne del segno, portando con sé un carico di ansia non indifferente. Per superare questi momenti di incertezza, cercate il confronto con altre coppie amiche: condividere i pesi rende tutto più leggero.

Se siete single, tenetevi pronti: all'orizzonte si profila un legame profondo. Un incontro inaspettato potrebbe spingervi a rivedere i vostri punti fermi. Sul fronte economico, prestate la massima attenzione. Non è il periodo adatto per sfidare la fortuna o cedere a spese impulsive; meglio tenere il portafoglio ben chiuso. Voto: 6