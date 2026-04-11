Ci sono settimane che sembrano partire piano e poi, quasi senza avvisare, cambiano ritmo. L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile è proprio così: non ha bisogno di grandi scossoni per farsi notare, ma riesce comunque a mettere in movimento pensieri, relazioni e decisioni.

Il passaggio di Mercurio nel segno dell'Ariete porterà un cambio di passo nel lavoro per i segni di fuoco, che dimostreranno maggiore audacia e creatività. Per i Pesci ci saranno ancora buone occasioni di successo, grazie a queste stelle in equilibrio, mentre i nativi Scorpione potranno cogliere l'occasione per aprirsi un po’ al dialogo con il partner.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 aprile 2026 segno per segno

Ariete: settimana di metà aprile che vedrà piccoli rinnovamenti nel lavoro. L'arrivo di Mercurio nel vostro cielo vi permetterà di cambiare passo con i vostri progetti, e dimostrare maggiore audacia in quel che fate. In ambito amoroso siate meno impulsivi, e apritevi di più al dialogo, cercando di comprendere a fondo i sentimenti del partner. Voto - 7️⃣

Toro: questa settimana v'invita a consolidare la vostra posizione al lavoro. Mercurio si metterà alle vostre spalle, e potrebbe essere necessario un po’ d'impegno in più per riuscire a mettere insieme progetti di qualità. In amore la settimana inizierà un po’ a rilento a causa della Luna, ma con Venere a favore, avrete ancora buone possibilità di conquistare la persona che amate.

Voto - 8️⃣

Gemelli: con Mercurio che passa in sestile nei vostri confronti, è arrivato il momento di dimostrare maturità in quel che fate, e mettere insieme progetti di qualità superiore. Non siate spavaldi con i colleghi: cercate soltanto di mettere tutto insieme, senza essere impulsivi. In amore il dialogo sarà di grande aiuto per cercare di mantenere l'equilibrio tra voi e il partner. Voto - 7️⃣

Cancro: l'arrivo di Mercurio in quadratura potrebbe far insorgere qualche imprevisto al lavoro secondo l'oroscopo. Se avete ancora la situazione sotto controllo, fermatevi a riflettere, e pensate a cosa potete fare per gestire le vostre mansioni senza imprevisti. In amore queste stelle vi sorrideranno ancora una volta, mettendovi a vostro agio con il partner e costruendo un rapporto affiatato.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà il pianeta Mercurio in buon aspetto. Comincerete a familiarizzare con il vostro ambiente e ottenere i primi piccoli importanti successi. Sul fronte sentimentale queste stelle continuano a mettervi pressione. La tensione sembra accumularsi con la persona che amate, e prima o poi dovrete affrontare certe questioni e risolverle una volta per tutte. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale positiva durante questa settimana di aprile grazie a Venere in trigono. Attenzione però tra le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna si troverà in opposizione, causando qualche piccola incomprensione. Sul fronte professionale la situazione migliorerà un po’, ora che Mercurio non sarà più contrario.

Riflettete meglio sulle vostre mansioni, e prendetevi il vostro tempo per risolverle senza controindicazioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: questa settimana di aprile annuncia un cielo altalenante nei vostri confronti. L'arrivo di Mercurio in Ariete potrebbe causare qualche imprevisto al lavoro, che dovrete essere in grado di gestire. In ambito amoroso la stabilità non mancherà tra voi e il partner, ma attenzione a non agire d'impulso per evitare discussioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà una settimana poco brillante per voi nativi del segno. Nel lavoro avrete bisogno di distinguervi, ma senza le idee o i mezzi adeguati potrebbe non essere così semplice. In amore dovrete recuperare fiducia nel vostro rapporto, aprirvi al dialogo e cercare di vivere la vostra relazione di coppia con la giusta leggerezza e maturità.

Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali in crescita per quanto riguarda il lavoro. Mercurio in trigono a partire da mercoledì vi spingerà a metterci maggiore creatività nei vostri progetti, dimostrando di avere buone idee da sviluppare. In amore sarà una settimana utile per sistemare alcune questioni di coppia che possono permettervi di vivere un rapporto più sereno. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una settimana intensa ma gestibile per quanto riguarda il lavoro. Anche se Mercurio si metterà in quadratura, avrete ancora la voglia e le forze per reagire e trovare buone idee da applicare ai vostri progetti. In quanto ai sentimenti, una relazione importante potrebbe fare passi avanti, soprattutto se sarete diretti e dimostrerete sincerità.

Voto - 8️⃣

Acquario: cielo del momento che vedrà Mercurio dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Avrete le idee più chiare nei vostri progetti, e potreste riuscire a fare qualche piccolo progresso. In amore le emozioni non saranno ancora così chiare, ma con un po’ di maturità in più da parte vostra, potreste trovare un po’ di pace ed equilibrio nel vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Pesci: anche se Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale, avrete ancora buone occasioni di successo secondo l'oroscopo. Avrete soltanto bisogno di trovare nuovi stimoli, che possano aiutarvi a metterci il vostro solito entusiasmo in quel che fate. In amore potrebbe essere una idea uscire dalla vostra solita routine e fare qualcosa di speciale insieme al partner. Voto - 7️⃣