L'oroscopo dell'amore di domani 2 aprile 2026 rivela in anticipo l'ingresso di Giove nel quadro astrale del Leone che in questa fase sarà super affascinante. Per i single del Cancro sono previsti nuovi incontri. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di giovedì 2 aprile: Leone affascinante, nuovi incontri per i single del Cancro

Ariete - Sentirete un'energia vibrante scorrere nelle vostre vene. È il momento giusto per osare: se avete un segreto nel cuore, palesatelo. Un consiglio? Esternate al meglio le vostre emozioni.

Voto: 9,5.

Toro - La Luna vi invita a riflettere. Godetevi piuttosto la stabilità dei vostri affetti più cari. La dolcezza vincerà su qualsiasi dubbio. Voto: 6.

Cancro - Per voi single del segno sono previsti nuovi incontri interessanti. Un consiglio? Aprite il vostro scrigno interiore a chi merita la vostra fiducia. Voto: 6,5.

Leone - Giove è nel vostro quadro astrale. In questo periodo sarete super affascinanti. In coppia avrete un solo obiettivo: esternare al meglio le vostre emozioni. Voto: 10.

Vergine - Voi nativi del segno sarete particolarmente analitici, forse anche troppo. Un consiglio? Mettete da parte il senso critico e lasciate che il cuore parli molto più della ragione. Voto: 7,5.

Bilancia - Ricercherete l'armonia ad ogni costo. In coppia è giunto il momento di chiarire vecchie incomprensioni. La giornata per voi nativi del segno si preannuncia positiva. Voto: 8.

Scorpione - Passione e mistero avvolgeranno la vostra giornata. Sarete del tutto magnetici. Single aprite pure le porte del vostro cuore, è il momento giusto. Voto: 8,5.

Sagittario - Lo spirito d'avventura vi spingerà a progettare un nuovo viaggio romantico. Con il partner avrete occasione di vivere nuove piacevoli emozioni. Voto: 9.

Capricorno - Il vostro essere solidi sarà un porto di forza nelle relazioni. Avrete modo di poter realizzare un vostro sogno nel cassetto. Voto: 9,5.

Acquario - Sarete liberi e anticonformisti.

Non abbiate paura di esprimere i vostri bisogni di indipendenza all'anima gemella: saprà ascoltarvi. Voto: 8.

Pesci - Vivrete ore di grande romanticismo. La vostra capacità di saper sognare ad occhi aperti vi farà vivere momenti magici. Con il partner è giunto il momento di sognare ad occhi aperti. Voto: 9.