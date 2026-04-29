Secondo l'oroscopo di maggio 2026, i nati sotto il segno del Cancro supereranno un inizio nervoso grazie a un recupero psicofisico dopo il 18, dedicandosi al benessere personale a fine mese. I Gemelli affronteranno momenti di forte pressione, specialmente l'11, ma potranno ricaricarsi in date specifiche e dovranno accogliere i cambiamenti futuri. I nativi della Vergine vivranno un’altalena emotiva e dovranno ascoltare i propri bisogni, ritrovando l’equilibrio attraverso il riposo e la condivisione con gli altri.

Il mese di maggio secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Preparatevi a qualche momento di fiacca intorno al 6 e 7 del mese, con una possibile replica verso il 20. In queste fasi, la fatica accumulata potrebbe rendervi più irritabili o stanchi del solito. Il segreto per ritrovare l’equilibrio? Concedetevi del tempo all'aperto o praticate tecniche di rilassamento per scaricare i pesi mentali. La vostra natura vi spinge a non mollare mai, ed è proprio questa capacità di reagire alle difficoltà che vi rende unici. Voto: 7

Toro – Maggio vi richiederà molta energia. Sarà un mese intenso e ricco di appuntamenti, il che potrebbe lasciarvi addosso un po’ di spossatezza, sia fisica che psicologica.

Fate particolare attenzione alle giornate dell'8, 9, 21, 22 e 29: in queste date l'oroscopo vi suggerisce di non pretendere troppo da voi stessi e di staccare la spina ogni volta che potete. Con l'arrivo di Marte nel vostro segno a partire dal 19, potreste sentirvi più irrequieti, specialmente se i vostri progetti faticano a decollare o se i ritmi diventano eccessivi. Voto: 6,5

Gemelli – In questo periodo potreste sentirvi sotto pressione. Fate particolare attenzione alla metà del mese, poiché intorno all’11 la tensione sarà più marcata. Tuttavia, avrete ottime occasioni per rigenerarvi: pianificate i vostri appuntamenti di benessere o salute per le giornate del 17, 18, 26 o 27. Non opponetevi troppo ai cambiamenti che bussano alla vostra porta; per quanto possano apparire rigidi o difficili ora, si riveleranno fondamentali per il vostro futuro.

Voto: 6,5

Cancro – La prima metà del mese vi vede ancora alle prese con l'influenza nervosa di Marte. Tuttavia, dopo il 18 il vento cambierà a vostro favore, portando con sé le energie necessarie per un pieno recupero psicofisico. Approfittate della finestra tra il 20 e il 29 per coccolarvi un po': che si tratti di un trattamento estetico o di un'attività legata al wellness, queste scelte saranno fondamentali per ritrovare il vostro equilibrio interiore e sentirvi di nuovo in armonia con voi stessi. Voto: 7,5

Astrologia e pagelle del mese di maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Nella prima metà di maggio avrete l’occasione perfetta per rigenerarvi e ritrovare lo smalto dei giorni migliori. È il momento giusto per rimettervi in moto: che si tratti di iniziare un nuovo sport o di chiedere un parere medico per quei piccoli fastidi trascurati, fatelo ora.

Segnate sul calendario il 4, 5 e 13, le date migliori per il vostro benessere. Superato il 18, però, la pazienza potrebbe scarseggiare, con il rischio di qualche scintilla di troppo proprio a ridosso della fine del mese. Prestate particolare cautela alla zona lombare e non caricatevi di pesi inutili. Chiudete il mese in bellezza: il 31 staccate la spina e godetevi il meritato riposo. Voto: 7,5

Vergine – Il mese di maggio vi trascinerà in una vera e propria altalena emotiva. Nella settimana che va dal 18 al 24, specialmente durante la giornata di lunedì, potreste sentirvi divisi tra un grande entusiasmo e momenti di improvviso affaticamento. Non ignorate questi segnali: ascoltate i vostri bisogni e concedetevi le pause necessarie per ricaricarvi.

Per allentare la tensione, provate a liberarvi dai pesi interiori condividendo i vostri pensieri con un amico fidato o dedicandovi agli altri. Spesso, sostenere chi è in difficoltà aiuta a ritrovare la propria armonia. Tenete a mente che stare bene significa nutrire non solo il corpo, ma anche i legami e le emozioni. Voto: 6,5

Bilancia – In ambito astrologico, le opposizioni planetarie simboleggiano spesso sfide o individui che tentano di frenare il vostro cammino. Per contrastare queste tensioni, dedicatevi ad attività rigeneranti come lo sport o delle rigeneranti camminate nella natura. Nella seconda metà del mese, prestate particolare cautela alla vostra salute: monitorate la dieta, rispettate le ore di riposo e non ignorate la stanchezza.

Tutti sanno che tenete moltissimo all'immagine, d'altronde siete i prediletti di Venere in fatto di stile. Non esitate a visitare una mostra d'arte o a regalarvi quel capo d'abbigliamento che tanto desiderate. Ricordate che nutrire il vostro senso estetico non è un vizio, ma una vera e propria forma di cura personale. Voto: 7,5

Scorpione – Dopo il 18 del mese, l'influenza di Marte potrebbe mettervi alla prova, rendendo le vostre giornate più faticose sia fisicamente che mentalmente. In particolare, il 21 e il 22 dovrete agire con estrema cautela: evitate le distrazioni e non sottovalutate la stanchezza accumulata. Fortunatamente, il 28 e il 29 la Luna entrerà nel vostro segno, regalandovi una sferzata di positività e il desiderio di dedicarvi al vostro benessere.

Un consiglio prezioso? Ascoltate i segnali del vostro corpo, proteggendo specialmente la schiena e le articolazioni. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il mese di maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo potreste sentirvi un po' insofferenti. Segnatevi bene queste date: 17, 18, 23, 24, 30 e 31, perché saranno i momenti in cui la vostra pazienza verrà messa alla prova. Il segreto per uscirne indenni? Non permettete a nessuno di tarparvi le ali o di imporvi limiti eccessivi. Durante i weekend cercate di rallentare: non serve a nulla spingere il motore al massimo se vi sentite stanchi. Ricordate che l'equilibrio si costruisce un passo alla volta. Approfittate del fine settimana del 30 e 31, quando la Luna nel vostro segno vi regalerà la spinta giusta per rigenerarvi.

Voto: 6,5

Capricorno – Maggio vi sprona a mettere al primo posto la vostra salute, sia nel corpo che nello spirito. Grazie al supporto di Mercurio tra il 3 e il 17 del mese, avrete l'occasione perfetta per adottare uno stile di vita più sano e dedicarvi a pratiche che rigenerano la mente. Anche se il 19 e il 20 potrebbero rivelarsi date nervose e piene di intoppi, non lasciatevi scoraggiare. Armatevi di pazienza: la serenità che cercate nasce dalla costanza quotidiana. Per ricaricare davvero le pile, programmate una fuga rilassante nel fine settimana del 23 e 24. Voto: 7

Acquario – Preparatevi a un inizio di maggio un po' turbolento: tra il 4 e il 17 potreste sentirvi sotto pressione, con un picco di incertezza intorno a metà mese.

Non temete, perché dal 18 inizierà una fase di netta risalita per il vostro spirito e per il corpo. Gli ultimi giorni del mese saranno fondamentali per ricaricare le batterie. Sul fronte professionale, muovetevi con estrema prudenza; in amore, cercate una sintonia autentica, mentre per la salute ricordate di dare ascolto ai segnali che vi invia il vostro organismo. Voto: 7

Pesci – In questo periodo potreste sentirvi piuttosto esausti, ma si tratta di una stanchezza che colpisce più la mente che il corpo. Già a partire dal 17, il peso delle responsabilità e la pressione costante inizieranno a farsi sentire. Nonostante i vostri successi restino solidi, la fatica accumulata metterà alla prova il vostro equilibrio interiore, regalandovi momenti di forte insofferenza. Prestate particolare attenzione agli ultimi due weekend del mese: lo stress salirà e il giorno 31 la vostra pazienza potrebbe essere ridotta ai minimi termini. Voto: 6