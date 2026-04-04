Nella domenica di Pasqua, l'oroscopo di domenica 5 aprile aiuta i segni zodiacali a rilassarsi, godersi le sorprese dell'uovo e stare bene con le persone che si ama.

La Luna strizza l'occhio ai nativi Pesci, che saranno attivi e affiatati in famiglia e con il partner, mentre Scorpione potrebbe fare il primo passo con una persona speciale. Il segno del Capricorno potrà godersi le coccole con la persona che ama, mentre il Leone cercherà di mantenere buoni rapporti con tutti.

Previsioni oroscopo domenica 5 aprile 2026 segno per segno

Ariete: questa domenica di festa sarà piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno.

Il benessere in famiglia e non manca e un po’ di passione con la persona che amate renderà questa giornata ancora più speciale. Voto - 8️⃣

Toro: prima domenica del mese che vedrà la Luna e Venere a favore secondo l'oroscopo. L'amore sarà al centro per voi nativi del segno: godetevi ogni istante, e conservate ogni ricordo positivo di questa giornata. Voto - 8️⃣

Gemelli: anche se la Luna sarà contraria in questa giornata, l'ottimismo non manca in voi. Cercate di vivere il vostro rapporto con leggerezza, senza avere troppe aspettative. Se siete single provate a lasciarvi andare di più. Voto - 7️⃣

Cancro: i rapporti in famiglia saranno più che soddisfacenti secondo l'oroscopo. Date il meglio delle vostre energie e qualità per le persone che amate, instaurando un rapporto profondo e affiatato.

Voto - 9️⃣

Leone: sarà importante per voi cercare di mantenere un buon rapporto con tutti secondo l'oroscopo. Questa giornata di Pasqua sarà di grande aiuto per capire cosa volete fare e curare di più il rapporto con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che annuncia un cielo intenso secondo l'oroscopo. Venere vi sorride, portando benessere e buoni sentimenti da condividere con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: le emozioni saranno il vostro superpotere durante questa giornata di Pasqua. Il vostro carisma e modo di amare non passeranno inosservati, permettendovi di vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in buon aspetto potrebbe convincervi a fare il passo in questa giornata di domenica.

Anche se sarete mossi da buone intenzioni, ricordatevi che Venere è contro di voi, dunque siate prudenti nel vostro modo di amare. Voto - 7️⃣

Sagittario: la voglia di condividere vi metterà nelle condizioni di poter costruire un rapporto migliore con la persona che amate. Sarete in grado di dare le giuste attenzioni al partner, godendo di un rapporto sereno, che possa darvi presto buone soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo del momento che vedrà la Luna e Venere dalla vostra parte durante questa giornata di domenica. Lasciate andare le preoccupazioni, e concentratevi sul vostro rapporto, godendo di momenti di relax e piacevole intesa con la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali forse non al top a causa di Venere in quadratura, ma in questa giornata di festa potreste trovare il giusto pretesto per trascorrere qualche momento felice con la persona che amate. Se siete single aprite la porta a una persona che vuole soltanto dimostrarvi i suoi sentimenti. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna sarà dalla vostra parte in questa domenica di Pasqua, e insieme a Venere, gioia, felicità e spensieratezza saranno al centro. Sarete abbastanza eleganti e armonioso da godervi appieno la vostra relazione di coppia. Se siete single una persona speciale potrebbe stupirvi con un gesto premuroso quasi inaspettato. Voto - 9️⃣