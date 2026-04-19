Secondo l'oroscopo dal 27 aprile al 3 maggio 2026, i nativi del Toro ritrovano l'amore grazie al favore del Sole; i single devono aprirsi a nuove conoscenze, mentre le coppie sono spinte verso una trasparenza totale per risolvere vecchi attriti. I nati sotto il segno del Cancro recuperano serenità dopo un periodo difficile; pur godendo di un'ottima intesa fisica, devono però evitare di alimentare inutili tensioni e drammi nel corso della settimana. I Pesci, infine, affrontano un periodo di fragilità e confusione a causa di una Venere nervosa; sono invitati alla massima prudenza nelle parole e nei gesti per non farsi destabilizzare dai ricordi del passato.

La settimana 27 aprile-3 maggio secondo gli astri: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete single, preparatevi: le emozioni tornano a guidarvi, spingendovi a vivere ogni sensazione senza freni. I legami nati di recente si fanno più solidi e sinceri, mentre chi è in cerca d'amore avrà ottime occasioni per fare incontri speciali. La Luna di venerdì risveglierà i vostri desideri più profondi. Voi che siete in coppia, se avete appena ritrovato l'intesa, questo è il momento perfetto per costruire basi durature. Sentirete il bisogno di scambiarvi sogni e progetti, supportati da una comunicazione naturale e fluida. Il weekend sarà la cornice ideale per riaccendere la scintilla della passione. Voto: 8,5

Toro – Preparatevi, perché l’amore torna a essere il protagonista assoluto del vostro cielo.

Grazie al favore del Sole, riuscirete a superare i vecchi attriti con estrema facilità. Se siete single, guardatevi intorno: le nuove conoscenze promettono bene e ogni scambio di opinioni sarà utile per capire cosa cercate davvero in un partner. Se invece siete impegnati da tempo, è il momento della massima trasparenza. Se qualcosa non va, affrontatelo subito; una discussione onesta potrebbe essere la chiave per rinforzare l’intesa o, in alternativa, per ritrovare la vostra libertà. Voto: 7,5

Gemelli – Per voi cuori solitari, si prospettano giornate intense ma un po' confuse. Il fascino non vi manca, merito di Venere che vi tallona da venerdì, ma fate attenzione: non regalate le vostre energie a chi non merita la vostra fiducia.

Se siete in una relazione, state attraversando un periodo molto vivace. La passione è tanta, ma la pazienza è poca; basta un nulla per far saltare i nervi. Il segreto per superare l’inizio della settimana, in particolare lunedì e martedì, sarà puntare tutto sull'equilibrio e sulla calma. Voto: 7,5

Cancro – Se siete single, finalmente state ritrovando la serenità dopo un periodo decisamente sottotono. Sentite di nuovo il desiderio di mettervi in gioco, ma prima è essenziale che facciate pulizia nel vostro cuore, scacciando le ultime incertezze. Il mese scorso è stato una vera tempesta, ma fortunatamente il peggio sembra passato. Per quanto riguarda la vita di coppia, l'intesa fisica è ottima, ma fate attenzione ai nervi tesi: mercoledì il rischio di litigare è dietro l'angolo.

Evitate di trasformare ogni sciocchezza in un dramma e non trascinate nel presente i malumori dei mesi scorsi. Voto: 6,5

Previsioni dell'amore per la settimana fino al 3 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questa è l'ultima settimana in cui dovrete sopportare l'opposizione di Venere. Se siete single, probabilmente siete stanchi di interpretare segnali misti o di rincorrere chi non sa cosa vuole; è il momento di dire basta alle ambiguità e lasciar andare i vecchi fantasmi. Per chi vive un rapporto stabile, i contrasti recenti si sono fatti sentire: invece di logorarvi in silenzi prolungati, cercate il confronto. Entro il weekend l'atmosfera cambierà radicalmente, riportando armonia e il desiderio di coccole.

Voto: 7

Vergine – Il fine settimana promette scintille. Se siete single, apritevi con curiosità ai nuovi incontri: la domenica sarà il momento ideale per lasciarvi trasportare da emozioni inedite. L'oroscopo vi consiglia di non sprecare fiato in vecchi litigi con gli ex. Se qualcuno non è stato onesto con voi, la giornata di sabato 2 maggio sarà quella della verità, in cui potreste rimettere ogni cosa in discussione. Per chi è in coppia, il legame ha ottime basi per evolversi, ma non trascurate i dettagli. Le preoccupazioni legate ai soldi o all'instabilità professionale di uno dei due potrebbero creare tensioni: cercate di non alimentare conflitti sterili e restate uniti. Voto: 7,5

Bilancia – Per chi è single, il momento è caratterizzato da un’incertezza che frena lo slancio emotivo.

Marte in opposizione scatena dubbi e vecchi rancori con persone che non accettano i vostri cambiamenti. A metà settimana la parola d'ordine è "diplomazia": evitate i faccia a faccia. Se siete in coppia, la stabilità è messa alla prova da una comunicazione poco fluida. Invece di cedere alle provocazioni, prendetevi i vostri spazi. Fortunatamente, il weekend porterà una ventata di serenità che calmerà le acque. Voto: 6

Scorpione – Per i cuori solitari, le stelle suggeriscono di guardare avanti: liberatevi dai ricordi ingombranti e accogliete le novità. Grazie a un transito di Venere più favorevole a partire da venerdì, vi sentirete più leggeri e pronti a socializzare. Tenetevi pronti, perché gli ultimi giorni di aprile potrebbero risvegliare vecchie passioni mai spente.

Se invece siete in coppia, fate attenzione alla monotonia. Prima di mettere in crisi un rapporto sicuro per un capriccio momentaneo, provate a parlarvi apertamente e a riscoprire il piacere di stare insieme. Voto: 7,5

Oroscopo da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Single, da venerdì le vostre relazioni potrebbero farsi un po' confuse. State attenti a non rincorrere chi non è realmente disponibile: il vostro spirito da cacciatori è stimolante, ma può portarvi fuori strada. Se vivete una storia importante, è possibile che alcune discussioni nate a inizio mese non siano ancora del tutto chiuse. I grandi passi e i progetti di convivenza o matrimonio hanno subito qualche frenata, ma si tratta solo di una fase passeggera dovuta ai transiti passati.

Voto: 6

Capricorno – Finalmente per voi single torna il sereno dopo una fase poco brillante. Se uscite da una separazione, cercate di non chiudervi in voi stessi: nuove persone attendono solo di conoscervi, specialmente durante questa domenica che si preannuncia fortunata per i contatti sociali. Superare il passato richiede coraggio, e voi ora ne avete da vendere. Se invece siete in coppia, approfittatene per chiarire vecchie questioni che trascinavate da tempo. Mettere un punto alle situazioni ambigue vi permetterà di vivere il rapporto con più leggerezza. Lasciate andare ciò che è stato e abbracciate le novità con fiducia. Voto: 7,5

Acquario – Se siete single, fate attenzione alla parte centrale della settimana.

Tra venerdì e sabato potreste sentirvi un po' nervosi; meglio contare fino a dieci per evitare discussioni inutili. Domenica, invece, il clima cambia e potrete finalmente esprimere i vostri sentimenti o fare un incontro speciale. Se vivete in coppia, preparatevi a voltare pagina: da venerdì Venere smetterà di esservi ostile, portando via con sé dubbi e agitazione. È il momento di riscoprire la socialità! Frequentate nuovi ambienti e lasciatevi alle spalle la diffidenza degli ultimi tempi. Voto: 7,5

Pesci – Single, state attraversando una fase di grande intensità sentimentale. Con l’arrivo di venerdì, il clima si fa più teso a causa di una Venere nervosa che rischia di risvegliare le vostre fragilità.

Sabato e domenica saranno giornate cruciali: non permettete alla confusione interiore di prendere il sopravvento e muovetevi con i piedi di piombo. Se siete in coppia, fate attenzione ai fantasmi del passato che potrebbero generare nuove discussioni. Soprattutto all’inizio della settimana, misurate bene le parole per evitare inutili complicazioni con il partner. Voto: 6,5